One Piece : bonne nouvelle, les épisodes de l'anime seront diffusés beaucoup plus tôt en France

C'est une nouvelle qui devrait faire le bonheur de tous les fans de One Piece : les risques de se faire spoiler le nouvel épisode hebdomadaire de l'anime sur Twitter vont être drastiquement réduits. La raison ? Les plateformes de streaming ADN et Crunchyroll ont annoncé que la diffusion de la série adaptée du manga de Eichiiro Oda - qui approche doucement de sa fin, allait changer d'horaires.

One Piece, toujours plus tôt

Ainsi, contrairement à ce qui était le cas depuis de nombreuses années, ce n'est plus le lundi soir à 22h30 que One Piece sera diffusé en Simulcast, mais le dimanche matin à... 9h, soit moins de 8h après sa diffusion au Japon ! Une évolution majeure pour les fans - mais également pour les plateformes qui pourront améliorer leur course contre le piratage, et qui se mettra en place dès ce dimanche 14 février 2021 avec l'épisode 962 ! Un beau cadeau de Saint-Valentin pour tous les amoureux de Nami ou Zoro.

Néanmoins, une question se pose désormais : quid de la qualité des sous-titres ? Les traducteurs auront-ils toujours autant de temps pour nous offrir des textes à la hauteur des dialogues originaux avec une réorganisation de leurs emplois du temps ou bien cette réduction de l'écart entre les diffusions (les épisodes seront diffusées près de 38h plus tôt) va-t-elle impacter leurs conditions de travail, ce qui pourrait ensuite se répercuter sur les sous-titres ?

Rendez-vous dans quelques jours pour le découvrir !