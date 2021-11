One Piece Red : un nouveau film annoncé, date de sortie et nouveau personnage dévoilés

Un nouveau film One Piece confirmé

La rumeur disait vrai : on va prochainement avoir le droit à un nouveau film One Piece. La nouvelle a été confirmée ce dimanche 21 novembre 2021, à l'occasion de la diffusion de l'épisode 1000 de l'anime au Japon, la Toei Animation a récemment lancé la production d'un 15ème long-métrage intitulé One Piece Red.

A quoi peut-on s'attendre avec ce nouveau projet ? Pour l'heure, il a seulement été annoncé que Goro Taniguchi (Code Geass) a été choisi comme réalisateur, tandis que Tsutomu Kuroiwa (One Piece Heart of Gold) en sera le scénariste. De même, la date de sortie au cinéma est actuellement fixée au 6 août 2022 pour le Japon. Et pour la France ? A l'instar du précédent film Stampede, il faudra probablement compter sur quelques mois supplémentaires.

Eiichrio Oda investi dans ce projet

Côté intrigue, sans grande surprise, le mystère reste donc entier pour l'instant. Néanmoins, comme le sous-entendent déjà certains indices (couleur rouge, logo griffé...), cette nouvelle histoire devrait être centrée sur Shanks le Roux et son équipage. De quoi faire le bonheur des fans qui attendaient depuis longtemps de le retrouver en action. Cependant, on ne sait pas encore à quel moment chronologique se déroulera le récit vis-à-vis de l'anime/manga (flashbacks ? temps actuel ?).

En revanche, une chose est certaine : Eiichiro Oda - pourtant très occupé avec la fin de son oeuvre, sera bel et bien présent sur ce projet en tant que superviseur. A ce sujet, le mangaka a promis que "beaucoup de surprises sont à venir pour les fans", et qu'il sera notamment à l'origine de la création d'un nouveau personnage. Celui qui s'avoue "fatigué de toujours dessiner de vieux hommes légendaires" a en effet imaginé un nouvelle héroïne. Là encore, peu d'informations sont connues la concernant, mais son design a été teasé à travers une première illustration disponible ci-dessous. Hypé ?