One Piece : après l'épisode 1000, un nouveau film bientôt diffusé au cinéma

One Piece, épisode 1000 + nouveau film ?

C'est probablement l'événement de cette fin d'année dans le monde des anime : rendez-vous ce dimanche 21 novembre 2021 pour découvrir l'épisode 1000 de One Piece en simulcast sur les plateformes de streaming ADN et Crunchyroll. Une diffusion extrêmement attendue de tous les fans, qui permettra à la série adaptée du manga de Eiichiro Oda de rentrer un peu plus dans l'histoire, mais également de nous offrir 20 minutes de bonheur à travers l'affrontement entre Kaido et Luffy durant la fameuse guerre de Wano, qui s'annonce plus épique que jamais.

Mais ce n'est pas tout, cette diffusion devrait également être l'occasion pour la Toei Animation de faire la promotion d'un nouveau projet très excitant. Alors que Netflix a récemment officialisé la production d'une série live-action One Piece (le casting a notamment déjà été dévoilé), le studio japonais devrait de son côté annoncer... la mise en chantier d'un tout nouveau film !

Un retour au cinéma teasé

Oui, 2 ans après la sortie de Stampede qui avait décroché quelques records en France, c'est un 15ème long-métrage issu de l'univers de Luffy qui devrait débarquer sur nos écrans en 2022. D'où sort cette rumeur ? Comme on peut le découvrir sur Twitter, le compte officiel de l'anime est actuellement en train de teaser la diffusion de l'épisode 1000 en mettant quotidiennement en ligne un nouveau poster.

Le twist ? Chacune de ces affiches met en avant un membre de l'équipage du chapeau de paille et on peut y lire le nom du héros en question, dont une lettre est toujours colorée en rouge. Or, si on suit l'ordre de mise en ligne et que l'on associe les lettres concernées, on peut actuellement former la phrase : OP FILM SO. Mieux, quand on sait qu'il reste encore Chopper et Robin à présenter, il apparaît évident que les lettres suivantes seront O & N, ce qui permettra alors d'écrire : OP FILM SOON aka "Un film One Piece Bientôt".

Malheureusement, il faudra attendre ce week-end pour en savoir plus à ce sujet (histoire ? casting ? date de sortie ?), mais entre ça + le film Dragon Ball Super - Super Hero également attendu au cinéma en 2022, on est déjà assuré d'être gâté l'an prochain !