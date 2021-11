One Piece en série live-action : l'acteur qui va jouer Luffy rassure les fans sur son casting

C'est officiel, One Piece va avoir le droit à son adaptation en live-action. Alors que le manga d'Eiichiro Oda - qui a récemment célébré son chapitre 1000, est toujours en cours au Japon, Netflix a commandé sa propre série inspirée des aventures de Luffy. Et comme on a pu le découvrir le 10 novembre 2021, le casting a déjà été fait.

Le casting de la série live-action One Piece dévoilé

Au programme ? Les créateurs ont décidé de se tourner vers des comédiens méconnus issus de différentes nationalités, à savoir : Emily Rudd (Fear Street) en tant que Nami, Mackenyu (Ichikei no karasu) en tant que Zoro, Jacob Romero Gibson (Greenleaf) en tant que Usopp, Taz Skylar (Crime de guerre) en tant que Sanji et Inaki Godoy (Qui a tué Sara ?) en tant que Luffy.

Et forcément, même si ce casting a déjà été validé par Eiichiro Oda qui n'a pas caché son excitation, de nombreux fans grincent désormais des dents. En cause ? Là où l'univers de One Piece est considéré par beaucoup comme inadaptable sur le papier, certains lecteurs du manga semblent ne pas être encore conquis par les choix des producteurs et regrettent une sélection trop sage/classique.

Des acteurs aussi parfaits que les personnages du manga ?

De fait, conscients des craintes à venir du public, Steven Maeda (showrunner) et Matt Owens (producteur exécutif) ont pris les devants et ont déjà tenté de rassurer tout le monde. Dans un communiqué, le duo a en effet promis que ce casting n'a pas été fait à l'arrache mais qu'il a au contraire été pensé au mieux afin de coller à l'image que l'on se fait de ces héros.

"Trouver les bonnes personnes pour être à la hauteur de ces looks, des émotions et des actions du l'équipage emblématique du Chapeau de Paille a été un processus à la fois long, très challengeant mais aussi amusant", ont-ils dans un premier temps déclaré, avant d'ajouter avec humour, "C'était un peu comme rechercher le One Piece. Mais on a finalement trouvé les personnes parfaites. Et elles ont déjà commencé à travailler très intensément afin de donner vie à ces personnages. Vous allez apprendre à les connaître et les aimer autant que les versions dans le manga !"

Inaki Godoy se prépare à être Luffy

Une déclaration ambitieuse, qui a néanmoins été approuvée par Inaki Godoy. L'acteur - qui a probablement le plus de pression sur les épaules avec son rôle de Luffy, le leader aussi charismatique que badass (et un poil gamin) de l'équipage, a lui aussi tenu à apporter un message positif aux fans.

Lui aussi décidé à effacer les doutes à son sujet, le jeune homme a promis sur Instagram qu'il faisait déjà tout ce qui était en son pouvoir pour être à la hauteur du personnage n°1 de One Piece, "Je fais mes propres recherches sur One Piece. J'ai conscience à quel point cela compte pour vous. Je veux vous dire que je ferai mon maximum et j'apprécie toute la gentillesse que vous m'avez déjà montré. Merci pour la confiance". Et afin d'appuyer son propos, il s'est mis en scène autour de nombreux mangas, encyclopédies et quelques figurines de l'oeuvre originale.

Suffisant pour calmer les fans et les rallier à sa cause ? A suivre.