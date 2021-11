One Piece en série live-action : les acteurs dévoilés, Eiichiro Oda valide le casting de Netflix

C'est en 1997 que Eiichiro Oda a débuté l'écriture de One Piece. 24 ans plus tard, les aventures de Luffy sont toujours en cours et le manga n'est pas encore près de prendre fin au Japon. Pourtant, si le mystère entourant ce fameux One Piece continue donc de passionner les fans aujourd'hui, Netflix n'a étonnamment pas souhaité attendre la fin de cette oeuvre emblématique pour produire sa propre adaptation.

La nouvelle a été confirmée cet été, à l'image de Cowboy Bebop, c'est une série en live-action qui va prochainement entrer en tournage au Cape Town en Afrique du Sud. Un projet qui inquiète déjà de nombreux fans tant cet univers paraît inadaptable, mais qui est officiellement lancé. Et pour cause, c'est ce mardi 9 novembre 2021 que le casting a été dévoilé.

Le casting de la série live-action One Piece dévoilé

Au programme ? Sans grande surprise, afin de coller au mieux aux personnalités des héros, les personnages seront portés par des acteurs de différentes nationalités. De même, comme on pouvait s'y attendre, la production a fait le choix de s'intéresser à des comédiens peu connus du grand public afin de crédibiliser leurs transformations et interprétations.

Ainsi, on vous l'annonçait il y a déjà un an et demi, c'est Emily Rudd (Fear Street) qui a été castée pour incarner Nami, tandis que Mackenyu (Ichikei no karasu) se glissera dans la peau de Zoro, que Jacob Romero Gibson (Greenleaf) jouera Usopp et que Taz Skylar (Crime de guerre) interprètera Sanji. Et pour Luffy ? C'est Inaki Godoy (Qui a tué Sara ?) qui a été choisi par la production ! On vous laisse découvrir leurs visages ci-dessous (et dans notre diaporama).