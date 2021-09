One Piece en live-action : Netflix tease enfin sa série, les fans du manga déjà dégoûtés

Les fans déjà blasés

Cependant, cette annonce a suffi à nous rappeler que Netflix est le seul à être hypé par cette série. Et pour cause, il suffit de faire un tour dans la section commentaires sous ce post pour constater à quel point les fans sont déjà dégoûtés de voir One Piece se retrouver au centre d'un tel projet, alors même que le manga est considéré comme inadaptable en raison de son univers, ses chara-designs, ses séquences de combat monstrueuses ou ses décors légendaires.

Surtout, les fans des aventures de Luffy n'ont clairement pas confiance en Netflix et ses équipes pour tenir ce défi. Entre ceux qui sont déjà écoeurés par le logo visible sur le scénario, qui semble tout droit sorti des années 90, "Juste en regardant le logo je vois qu'il y a un problème", "Hahahaha le logo non c'est pas possible désolé", et ceux qui n'ont pas encore pardonné la plateforme pour son raté total sur Death Note, pourtant facilement adaptable, "Si vous faites une adaptation comparable à celle du film Death Note, vous serez officiellement HONTEUX", "Pourquoi nous faire ça ? Massacrer Death Note c'était pas suffisant ?", cette série live-action part déjà très mal.

Oui, là où l'anime atteindra bientôt les 1000 épisodes, on imagine mal ce projet connaître un aussi gros succès.