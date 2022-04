One Piece de retour : enfin une date de sortie pour l'épisode 1014 de l'anime

Hallelujah, One Piece va effectuer son grand retour. En effet, si le manga d'Eiichiro Oda est toujours en cours de publication au Japon et sur Glenat Manga Max en simultrad en France, l'anime adapté de cette oeuvre est à actuellement à l'arrêt depuis le 6 mars 2022. Déjà.

La raison ? Souvenez-vous, la Toei Animation (studio de production) a récemment été victime d'un sérieux piratage qui a malheureusement "entravé l'avancement de la production des programmes et affecter les diffusions". Avant de pouvoir relancer la production de ses licences (Digimon Ghost Game, Delicious Party Precure ou encore Dragon Quest - The Adventure of Dai), le studio a donc logiquement été obligé d'enquêter sur les dégâts possibles et sur la cause de cette intrusion.

One Piece enfin de retour

Finalement, six semaines plus tard, la situation semble enfin corrigée et la Toei Animation prête à aller de l'avant. C'est le compte Twitter officiel de la série qui a dévoilé la nouvelle aujourd'hui : une date de sortie de l'épisode 1014 intitulé "Les larmes de Marco" a enfin été décidée.

Au programme ? Sortez votre agenda et notez : c'est le 17 avril 2022 que One Piece sera de retour sur nos écrans et plus particulièrement sur la plateforme de streaming ADN en France ! Et pour ce week-end ? S'il n'y aura rien à découvrir chez nous, TV Tokyo (Japon) se contentera se son côté de diffuser un best-of des meilleurs moments de l'arc Le Pays de Wano.