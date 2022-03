Dragon Ball Super - Super Hero : la date de sortie au cinéma repoussée à cause d'un piratage

Gros bouleversement dans le monde de l'animation au Japon. Il y a quelques jours, la Toei Animation - célèbre studio dans le pays, a en effet révélé à travers un communiqué avoir été "victime d'un accès non autorisé par une tierce personne le dimanche 6 mars 2022 au sein de [son] réseau interne".

Une situation loin d'être anecdotique puisque le studio l'a aussitôt déploré, cet acte de malveillance a entraîné l'arrêt de nombreuses productions afin de lancer une phase d'analyse, "L'impact de cette situation a entravé l'avancement de la production des programmes et affectera donc les prochaines diffusions".

La sortie de Dragon Ball Super - Super Hero impacté par un piratage

Et malheureusement, alors que de nombreux anime étaient déjà touchés par cette situation, que ce soit One Piece ou encore Dragon Quest: The Adventure of Dai - dont les diffusions télé ont été temporairement suspendues, c'est désormais au tour du film Dragon Ball Super : Super Hero d'en être victime. Attendu initialement au cinéma au Japon le 22 avril 2022, ce 21ème long-métrage - qui permettra à la franchise d'utiliser pour la première fois la technologie CGI, a finalement vu sa sortie être repoussée.

"Le film est reporté à la suite d'un accès non autorisé au réseau interne de la société de production Toei Animation par un tiers, a déploré l'équipe de DBS sur son site internet. C'est une situation difficile. De fait, nous n'avons pas d'autre choix que de reporter cette sortie. Nous nous excusons sincèrement envers les personnes qui attendent le film avec impatience".

Pourquoi le film est touché ?

Malheureusement, il est difficile de savoir précisément la raison pour laquelle Dragon Ball Super - Super Hero est lui aussi victime de ce piratage. Si la situation peut s'entendre pour les anime hebdomadaires (production à l'arrêt = impossibilité de travailler sur les nouveaux épisodes), il nous semblait pourtant acquis que la nouvelle aventure ciné de Goku & Cie était entièrement bouclée et que les équipes avaient donc terminé leur travail sur celle-ci.

De fait, plusieurs questions se posent : le film a-t-il été directement touché par le piratage (contenu altéré ?) ? A un mois de sa sortie initiale, les équipes étaient-elles en réalité encore en train de travailler dessus ? Ou à l'inverse, vont-elles profiter de cette situation pour améliorer certaines choses ? Difficile à dire, mais quand on sait qu'aucune nouvelle date n'a encore été dévoilée, on a de quoi être intrigué et (légèrement) inquiet.