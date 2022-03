One Piece : l'anime encore en pause, pas de nouvel épisode avant avril ?

Pas de nouveaux épisodes avant avril ?

Une déception pour les fans, d'autant plus que cette situation pourrait se répéter la semaine suivante. Et pour cause, il est étonnant de voir que les producteurs n'ont pas tenté de rassurer les téléspectateurs en annonçant déjà la date de retour de One Piece. Faut-il comprendre que le problème interne de Toei Animation n'est toujours pas réglé ? Que la production n'a toujours pas repris son rythme habituel ? Que la série ne sera donc pas présente le 27 mars prochain ? A suivre...

Pour l'anecdote, Digimon Ghost Game sera également concerné par une telle pause le week-end à venir, tandis que les anime Delicious Party Precure et Dragon Quest - The Adventure of Dai devraient suivre le même chemin, même si les grilles de ces programmes n'ont pas encore été dévoilées.