Dragon Ball Super - Super Hero : un film en CGI ? Le réalisateur promet de grosses surprises

Dragon Ball Super : Super Hero, le nouveau film d'animation issu de l'univers imaginé par Akira Toriyama, débarquera au cinéma le 22 avril 2022 au Japon. Et si ce projet nous permettra de retrouver à l'écran des versions inédites de Goten et Trunks, la hype parmi les fans est encore loin d'être présente. En cause ? La nouvelle direction graphique imaginée par Tetsuro Kodama (le réalisateur) et son équipe.

La CGI pour le film Dragon Ball Super ? Un choix inévitable

Comme on a pu le découvrir à travers les premiers trailers, Dragon Ball Super : Super Hero marquera en effet les débuts de la licence dans le monde de l'animation en images de synthèse (CGI) alors même que la franchise avait jusqu'à présent toujours privilégié la 2D. Une trahison selon certains fans, qui militent pour un rendu plus traditionnel, mais une nécessité selon Kodama.

A l'occasion d'une récente session de questions/réponses, le réalisateur a en effet rappelé qu'après 36 ans d'existence sur nos écrans, le monde animé de Goku était obligé d'évoluer pour perdurer. "On a grandi en plein milieu de cette génération de Dragon Ball dans le Shonen Jump et depuis, la fan-base n'a jamais cessé de grandir au point de devenir cet énorme phénomène, a-t-il dans un premier temps salué. Mais nous avons une mission qui est d'aller sur de nouveaux terrains et d'attirer de nouveaux fans." Aussi, il l'a confié, ce choix de la CGI était tout simplement inévitable car dans l'air du temps, "Donc quel genre ou quel style d'animation pourrait nous permettre d'atteindre un tel objectif ? C'est de cette réflexion qu'est né ce projet."

Plein de points positifs à cette évolution

Puis, conscient des critiques sur ce choix, Tetsuro Kodama a tenu à rassurer les fans sur la qualité à venir. Selon lui, l'animation en images de synthèse apportera de très belles innovations, "Concernant ce nouveau style visuel, l'une des plus grandes évolutions qui se distingue est le travail sur les ombres. On a approché ça de façon à les rendre un peu plus floues ou avec un fondu plus progressif, ce qui apporte une impression plus douce / agréable".

Mieux encore, le CGI devrait également apporter un côté plus badass et impressionnant aux personnages, "C'est l'une des grosses différences. Et j'aimerais également préciser que dans ce film, les personnages bougent énormément". Plus de mouvements = plus d'action, on ne peut que valider !