Dragon Ball Super - Super Hero : Trunks et Goten de retour en ados, un nouveau Gotenks au casting ?

Le Japon aura-t-il ouvert ses frontières au printemps ? On croise les doigts. En effet, la date de sortie de Dragon Ball Super : Super Hero, le nouveau film issu de l'univers imaginé par Akira Toriyama, est fixée au 22 avril 2022 en Asie. Un nouveau projet très attendu des fans, car celui-ci marquera un tournant dans l'histoire de la franchise.

Deux personnages cultes de retour

Comme on a déjà pu le découvrir via une première bande-annonce, cette histoire - qui se situera entre la fin de Dragon Ball Super : Broly et le 28ème Tenkaichi Budokai, sera notamment mise en scène à travers une animation... en CGI. Oui, oubliez la 2D classique qui a fait le succès de BDZ, place à une révolution visuelle qui, pour l'heure, peine à convaincre les fans.

En revanche, l'autre innovation à venir, qui excite déjà nettement plus le public, se situe du côté de son casting. Et pour cause, Dragon Ball Super : Super Hero permettra le retour de deux personnages adorés : Goten et Trunks. Le twist ? Ils apparaîtront ici, et pour la première fois, dans la peau de deux adolescents. Et vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'un simple détail.

Un nouveau Gotenks dans le film ?

Sur une nouvelle affiche dévoilée ce week-end, on peut au contraire découvrir le duo en train de réaliser sa fameuse danse de la fusion. De quoi ainsi comprendre que Gotenks sera lui aussi de la partie sous une forme plus mature ? Officiellement, la réponse est "Pffff". Interrogé à ce sujet, Akio Iyoku (producteur) a étonnamment préféré botter en touche, "Concernant ces deux-là, est-ce qu'ils vont vraiment faire leur fusion ? Je ne suis pas sûr que ça se fera. Mais en même temps, s'ils sont tous les deux là, il faudrait qu'ils la fassent".

Oui, difficile de faire plus langue de bois que ça. A moins que... Selon certains fans aux yeux de lynx et avides de théories, sa déclaration serait en réalité à comprendre autrement. Comme on peut le constater sur le poster (voir ci-dessous), Trunks et Goten n'effectuent pas correctement la position idéale pour réaliser leur fusion (doigts décalés). De fait, ces fans sont désormais persuadés que le duo va effectivement tenter sa fusion, mais que celle-ci échouera et donnera naissance à un résultat... étrange.

Donc oui, les deux ados devraient bien faire leur fusion, mais non, elle ne se fera pas comme elle le devrait. Et ce n'est pas un possible leak concernant l'apparition d'un drôle de Gotenks qui nous fera penser le contraire...