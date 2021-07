Dragon Ball Super : le nouveau film sera en CGI, teaser + premières infos dévoilées sur Super Hero

Alors que l'avenir de l'anime Dragon Ball Super ne semble toujours pas décidé, cet univers poursuivra son exploration au cinéma. Ainsi, après l'excellent film d'animation DBS : Broly sorti en 2018, c'est en 2022 que l'on pourra découvrir le nouveau gros projet de la Toei : Dragon Ball Super : Super Hero. Un titre extrêmement moche ? Oui, mais qui aurait été choisi pour faire plaisir à Akira Toriyama, grand fan du genre.

En attendant sa sortie au cinéma, les producteurs de ce film ont profité de la Comic-Con@Home 2021 pour en dévoiler les premiers détails. Et visiblement, toute l'équipe est particulièrement enthousiaste vis-à-vis de ce qui nous attend à l'écran.

Un film plus équilibré que Broly, supervisé par Toriyama

Dans des propos repris par db-z.com, Norihiro Hayashida a notamment promis que ce projet sera plus digeste que le précédent long-métrage. "Je pense que ce nouveau film aura une approche différente de l'intense Dragon Ball Super : Broly, a indiqué le producteur, conscient des critiques concernant les faibles moments de respiration dans l'histoire. Il y aura beaucoup plus de scènes de tranches de vie qui mettront vraiment en lumière la richesse du monde créé par Toriyama." Il l'a ensuite confessé, ce film devrait réussir à combler les fans de la première heure tout en respectant la licence actuelle, "C'est une fusion parfaite du classique Dragon Ball et des nouveaux aspects de la série". Rassurant.

De son côté, Akio Iyoku a tenu à rappeler qu'Akira Toriyama, le papa de cet univers, était très impliqué dans ce projet, "Il travaille avec nous depuis la phase de développement de l'histoire et a été très présent dans le processus d'illustration des personnages du film". Une situation qui devrait, là aussi, rassurer les fans et qui fait dire au producteur que ce nouveau film pourrait bien devenir l'un des plus emblématiques de la saga, "Je suis convaincu que ce sera un film fantastique, capable de stupéfier les fans. Ils pourraient en venir à penser des choses comme 'Dragon Ball est donc capable de ça !' ou 'Je n'imaginais pas que ça serait aussi bon !'".

Premier teaser de Dragon Ball Super : Super Hero en CGI

Des propos aussi encourageants que prometteurs ? Oui, mais Dragon Ball Super : Super Hero pourrait également être à l'origine d'une certaine crispation chez une grande partie des spectateurs. En cause ? A travers un court teaser de quelques secondes, il a été révélé que ce film mettra en scène des héros... en CGI. Or, si ce style d'animation est désormais classique aux USA, il n'est jamais très valorisé et apprécié du public dans le monde des anime où la 2D est considérée comme la norme.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si le film sera intégralement produit en CGI (personnages + décors), mais Akio Iyoku a déjà tenté de calmer les fans. Suite à la diffusion du teaser (voir dans notre diaporama), le producteur a déclaré que ce procédé artistique permettra à la licence de franchir une nouvelle étape, "[Avec cette vidéo] nous avons voulu vous montrer à quoi Goku ressemblera, ses mouvements, ses émotions. C'est bref, mais on peut constater que l'expression visuelle de Goku et ses mouvements sont portés par énormément d'ingéniosité à travers différentes technologies. Nous allons explorer un nouveau territoire du côté de l'esthétisme visuel afin d'offrir aux fans une aventure incroyable".

Pari réussi ? Rendez-vous en 2022 pour le découvrir.