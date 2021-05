Dragon Ball Super : l'anime enfin de retour ? L'interview qui sème le doute sur le site officiel

La nouvelle a été confirmée il y a quelques jours, l'univers de Dragon Ball Super reviendra prochainement sur nos écrans. Après le film Broly sorti en 2018, c'est en 2022 qu'un nouveau long-métrage d'animation verra le jour au cinéma. A l'heure actuelle, peu de détails sont encore connus - si ce n'est que Akira Toriyama sera pleinement intégré au projet, mais une certaine rumeur est en train de gonfler depuis quelques heures.

Selon une partie des fans, ce film pourrait servir de rampe de lancement... à un retour de l'anime. Alors que le sujet revient régulièrement sur la table, ces derniers s'appuient sur une récente interview d'une animatrice de DBS pour étayer leur théorie.

Dragon Ball Super de retour en anime ?

On peut le découvrir sur le site officiel de Dragon Ball, Florence Jay Dominguito - une spécialiste des "Key Animations" pour la Toei Animation aux Philippines, qui a notamment travaillé sur le précédent film, y est en effet interrogée sur son métier, sa relation avec les aventures de Son Goku, mais également ses espoirs pour l'avenir.

Or, à l'occasion de cette dernière question, "Vous avez des envies particulières pour le futur de la franchise Dragon Ball ?", Florence Jay Dominguito a tout simplement confié, "En tant que fan, j'ai vraiment hâte de voir de nouveaux films et de nouveaux objets à collectionner. Et je suis également très excitée de voir le nouvel anime qui fera suite à Dragon Ball Super".

Un problème de traduction

Vous avez bien lu, Florence Jay Dominguito - qui travaille pour la Toei Animation depuis 2011, vient de laisser entendre qu'une suite à DBS est réellement au programme. De quoi s'enflammer et faire la fête ? Oui... mais non. En réalité, la traduction - qui a été faite de manière automatique par un robot, aurait oublié une petite subtilité dans sa réponse.

Ainsi, certains internautes l'ont fait remarquer, dans la version Japonaise de son interview (qui est à priori la version originale, puisque l'on parle du site officiel de Dragon Ball), la véritable réponse de l'animatrice est celle-ci : "Je suis également très excitée de voir SI un nouvel anime fera suite à Dragon Ball Super". Et forcément, toute la nuance est dans le "si", qui laisse donc penser qu'elle n'est finalement au courant de rien concernant un tel projet.

Bref, si le film Dragon Ball Super est validé, il faudra attendre encore un peu avant d'en savoir plus sur l'avenir de l'anime.