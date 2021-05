Dragon Ball Super : un nouveau film annoncé, ce que l'on sait déjà sur cet épisode

Akira Toriyama sera présent

C'est une nouvelle qui devrait faire le bonheur de tous les fans : le papa de Son Goku sera impliqué dans ce projet. Il l'a confirmé à travers un communiqué, "Comme pour le film "Dragon Ball Super : Broly", je vais grandement diriger l'histoire et les dialogues pour ce qui sera un autre film incroyable". De quoi nous rassurer sur la qualité de cet épisode, même si un doute subsiste encore vis-à-vis de l'importance de la place occupée par Akira Toriyama. Alors que le mangaka était également à l'origine des design des personnages sur Broly, il apparaît étonnant de ne pas le voir en parler ici. Un simple oubli de sa part ou faut-il comprendre qu'il n'aura pas les mains totalement libres sur ce projet ? A suivre.

Un univers inédit

Malheureusement, il est encore trop tôt pour savoir de quoi traitera cette nouvelle histoire. Toutefois, Akira Toriyama l'a déjà promis, ce film aura pour but de nous surprendre et de ne surtout pas se contenter de répéter ce qui a déjà été fait. Ainsi, malgré des prémices classiques, "Je ne devrais pas trop parler du scénario, mais préparez-vous à des combats aussi extrêmes et que divertissants", ce nouvel opus devrait surtout miser sur des surprises, "ces combats pourraient bien mettre en scène un personnage inattendu" et des explorations graphiques afin de nous en mettre plein les yeux, "On va s'aventurer sur des territoires encore inexplorés en terme de visuels et d'esthétisme afin d'offrir aux spectateurs une expérience incroyable". De quoi forcément nous intriguer.

Une sortie encore loin

Alors que ce 21ème film Dragon Ball (oui, déjà), n'a pas encore de titre officiel, on sait déjà qu'il faudra se montrer patient avant de le découvrir. Aucune date de sortie précise n'a encore été annoncée, mais l'équipe créative ne s'attend pas à le dévoiler avant 2022, soit 4 ans après la fin de l'anime. Et alors que des récentes rumeurs laissaient entendre que la série pourrait bientôt reprendre, il n'est pas idiot de penser que ce film pourrait servir à relancer la franchise...