One Piece en live-action : Shanks dévoile son acteur pour la série de Netflix

Plus de 25 ans après son lancement au Japon, le manga One Piece va avoir le droit à sa première adaptation en live-action. Ce n'est plus un secret, malgré l'échec de son récent projet autour de Cowboy Bebop, Netflix a récemment donné le feu vert à la production d'une série internationale, qui sera notamment supervisée à distance par Eiichiro Oda.

Shanks trouve son acteur pour la série One Piece

Un projet qui inquiète de nombreux fans - la saison 1 ne sera composée que de 10 épisodes et pourrait pourtant adapter les 11 premiers tomes du manga, tout autant qu'il nous fascine. Et après avoir annoncé le casting principal pour Luffy, Sanji, Nami, Zoro ou encore Usopp, ce sont les personnages plus secondaires qui trouvent désormais progressivement leurs interprètes.

Dernier en date ? Il s'agit de l'un des héros les plus emblématiques de cet univers : Shanks ! Alors que le personnage sera bientôt au centre de son propre film d'animation au Japon, le pirate vient aujourd'hui de trouver son propre acteur pour sa version live. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, c'est Peter Gadiot qui a été choisi !

Un choix parfait pour le rôle ?

Né en Angleterre en 1986 mais avec des origines allemandes et mexicaines, le comédien est principalement connu pour ses rôles dans Queen of the South (USA Network) et Yellowjackets (Showtime). Pour l'heure, on ne sait pas vraiment dans combien d'épisodes il apparaîtra, ni quel sera son look à l'écran, mais les informations ne devraient pas tarder à se faire.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel du projet, il a notamment révélé être déjà présent sur les plateaux, "Salut tout le monde, je suis Peter Gadiot. Je suis tellement excité de pouvoir vous dire que je vais jouer Shanks dans One Piece. On vient tout juste de débuter la production à Cap Town (Afrique du Sud) et j'ai hâte que vous puissiez voir tout ça".

Le point positif, c'est que là encore on peut dire que les casteurs ont fait du très bon boulot. Il suffit de faire un tour sur la page Instagram du comédien pour découvrir qu'il est aussi badass et stylé que peut l'être le mentor de Luffy. A défaut d'avoir confiance en l'histoire ou à la réalisation, on peut partir serein avec le casting. A suivre.