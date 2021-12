Cowboy Bebop saison 2 : pas de suite, Netflix annule la série live-action

Quand Netflix s'attaque aux anime...

Depuis quelques années maintenant, Netflix développe son intérêt pour le monde des anime, que ce soit en achetant les droits de certaines séries japonaises emblématiques comme Jojo's Bizarre Adventure, Detective Conan ou encore Yu Yu Hakusho, ou en créant ses propres anime originaux comme Devilman Crybaby, Yasuke ou bien Great Pretender.

Une ambition qui fait régulièrement le bonheur des abonnés, mais qui n'est malheureusement pas sans faux pas de la part de la plateforme. Au contraire, conscients de l'amour du public pour ce genre de séries, les dirigeants ont récemment décidé de passer à la vitesse supérieure en produisant cette fois-ci... des adaptations live-action de mangas ou anime cultes. Problème, ce concept n'est jamais très apprécié des fans et donne souvent naissance à des créations ratées.

L'adaptation live-action de Cowboy Bebop annulé

Et malheureusement pour Netflix, malgré toute sa bonne volonté et son argent, elle n'a toujours pas réussi à trouver la formule magique pour réconcilier les fans avec ces adaptations. Ainsi, après l'horrible film Death Note sorti en 2017 qui a été vivement critiqué pour ses largesses scénaristiques, c'est la saison 1 de Cowboy Bebop - adaptée de l'oeuvre mythique de Shin'ichirō Watanabe, qui a fait grincer de nombreuses dents cet automne. En cause ? Des costumes/décors considérés comme cheap, un univers accusé d'être incompris par les créateurs, des réécritures jugées trop américanisées et sans intérêt... les mauvais points ne manquent pas (lire notre critique ici).

Un nouveau désamour très fort envers l'une des leurs adaptations qui a donc motivé les dirigeants à prendre une décision forte. D'après le Hollywood Reporter, alors même qu'une saison 2 était déjà dans toutes les têtes, Cowboy Bebop est officiellement annulée. "Les 10 épisodes n'ont obtenu qu'une moyenne de 46% de satisfaction du côté des critiques sur Rotten Tomatoes, rappelle le site américain. Et les fans semblent plutôt d'accord avec ça avec une note de 56% attribuée." Pire, les audiences de la série auraient chuté de 59% entre sa mise en ligne le 19 novembre 2021 et la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Une chute radicale qui lui aurait donc été fatale.

Pas d'espoir de saison 2

De quoi comprendre qu'on ne verra donc jamais de suite aux aventures de Spike, malgré le cliffhanger mis en place ? C'est fort probable. Entre les critiques extrêmement mitigées et le coût de production très élevé, on imagine difficilement une autre plateforme ou chaîne de télévision racheter les droits.

Par ailleurs, Javier Grillo-Marxuach (coproducteur exécutif) s'est lui-même montré fataliste, malgré son envie de poursuivre l'histoire. "J'ai vraiment adoré travailler sur ce projet, a-t-il confié sur Twitter. Il est né d'un profond respect et d'une véritable affection pour l'anime. J'aurais aimé pouvoir donner vie à ce que l'on avait prévu pour la saison 2, mais vous savez ce qu'on dit : les hommes planifient et Dieu rigole".

Quand on sait que Netflix prépare actuellement une adaptation live-action de One Piece, l'un des plus gros mangas de l'histoire, quelques dents doivent trembler dans les bureaux...