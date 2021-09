Détective Conan sur Netflix : faut-il vraiment regarder cet anime culte ?

Non : une cible un peu trop jeune

Autant certains Shōnen (oeuvres dont la cible est située entre 8 et 18 ans) sont visionnables à tout âge (Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, Death Note...), autant Détective Conan peut vite lasser un public plus âgé. En plus de son format qui se répète beaucoup trop - ce qui peut créer une overdose en cas de binge-watching et une forme de lassitude, l'univers de l'anime est plutôt sage, voire limite enfantin.

Alors attention, on ne dit pas que Détective Conan est uniquement dédié aux plus jeunes. On peut régulièrement le constater, certaines enquêtes peuvent être difficiles à suivre au regard des thèmes abordés et la violence n'est pas bannie. Malgré tout, cela reste extrêmement cadré et l'anime prend nettement moins de risques qu'ailleurs. Là où des oeuvres du moment comme Demon Slayer, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen ne se privent de rien pour nous faire vibrer, on sent que Détective Conan n'est pas aussi libre. Et forcément, si ce n'est pas dérangeant au début, ça devient frustrant quand les épisodes s'enchaînent et que le manque de renouveau se fait ressentir.