Détective Conan - The Scarlet Bullet : pourquoi vous allez adorer le nouveau film

Un film sous tension

C'est le gros point fort de ce nouveau long-métrage, là où Détective Conan mise habituellement sur le mystère et le côté enquête, The Scarlet Bullet n'hésite pas à passer à la vitesse supérieure en terme d'action. Et clairement, le dernier tiers de cette histoire est incroyable et on se surprend à retenir notre souffle devant le déroulé de l'action. D'une façon surprenante, ça va à 100 à l'heure et on vibre énormément. Sans aller jusqu'à dire que Détective Conan est habituellement une oeuvre posée, elle n'hésite cependant pas à sortir quelque peu de sa zone de confort ici (merci le TGV qui apporte énormément) et c'est très appréciable de découvrir cet univers sous cet angle.

Un univers toujours plus exploré

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gōshō Aoyama aime faire trainer les choses en longueur quand il s'agit d'explorer l'univers de cette histoire. Après tout, le manga a déjà dépassé les 1000 chapitres et la fin ne semble toujours pas à l'ordre du jour. Néanmoins, The Scarlet Bullet a la particularité de mettre en difficulté ses personnages et plusieurs fois, les secrets de Conan semblent (enfin) sur le point de rompre. De même, il est agréable de voir les mystères entourant la famille Akai, extrêmement présente ici, être abordés et ouvrir la porte à de futures révélations. On ne va pas se le cacher, tout cela reste à chaque fois très léger, mais on comprend que ce film est là pour servir de point d'entrée à de nouvelles choses pour la suite dans le manga. Et forcément, ça nous hype énormément.

Un film pour les fans

Sans surprise, ce film sait exactement quoi donner aux fans pour les satisfaire (c'est déjà le 24ème opus de la saga). De fait, The Scarlet Bullet possède tous les ingrédients qui font de Détective Conan l'un des mangas/anime les plus appréciés dans le monde. Au programme ? L'humour est une nouvelle fois génial grâce aux Petits Détectives, le mystère est efficace et source de twists inattendus, on a le droit à notre dose de gadgets qui sont toujours réjouissants à voir et surtout, l'histoire s'inscrit parfaitement dans notre réalité (petite référence aux JO de Tokyo) et n'hésite pas à mettre le doigt sur certains travers de la société. Bref, si on aime Détective Conan, on ne peut qu'adorer ce film qui respecte à la lettre le cahier des charges.