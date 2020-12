Yu Yu Hakusho : surprise, le manga culte bientôt adapté en live-action sur Netflix

"Ca passe ou ça casse", telle semble être la nouvelle devise de Netflix. Consciente de l'amour de ses abonnés pour les anime et le monde du manga, la plateforme de streaming est bien décidée à compléter son catalogue de contenus très spéciaux. Ainsi, malgré le désamour total du public pour sa version de Death Note, le site va prochainement produire des séries live action adaptées de One Piece, Cowboy Bebop et... Yū Yū Hakusho !

Yū Yū Hakusho en live-action

Oui, vous avez bien lu, la cultissime oeuvre de Yoshihiro Togashi - le papa de Hunter x Hunter, publiée entre 1990 et 1994 par la Shūeisha au Japon, va elle aussi avoir le droit à son adaptation portée par de véritables acteurs. Un nouveau projet très ambitieux de la part de Netflix, dont peu de détails sont actuellement connus.

La seule chose d'annoncée aujourd'hui, c'est que Kazutaka Sakamoto et Akira Morii (Wild 7) - tous les deux fans de Yū Yū Hakusho depuis leur jeunesse et prêts à tout pour lui faire honneur, seront à la production. De même, il a été révélé que l'équipe derrière la série sera composée de talents issus du Japon, mais également du reste du monde. De quoi craindre un peu de white-washing à l'écran ? A suivre.

Un manga culte

Pour rappel, Yū Yū Hakusho est un Shōnen d'action où se mêlent les arts martiaux et le fantastique, qui a bouleversé pas mal les codes à son époque et su inspirer de nombreuses autres oeuvres par la suite. L'histoire, quant à elle, suit Yusuke Urameshi, un jeune ado de 14 ans qui passe son temps à se battre. Pourtant, derrière ses airs de voyou se cache un grand coeur qui, un jour, le voit se sacrifier afin de sauver un enfant sur le point de se faire écraser par une voiture. Problème, l'enfant n'était en réalité pas vraiment en danger et la propre heure de Yusuke n'était pas encore prévue. De fait, étant donné que sa place dans l'au-delà n'est pas encore prête, Yusuke Urameshi se voit offrir une seconde chance, mais à une condition très particulière...

Manga publié en France par Kana - dont une nouvelle édition est par ailleurs prévue en 2021, Yū Yū Hakusho a également eu le droit à son propre anime, disponible aujourd'hui sur ADN.