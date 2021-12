Cowboy Bebop saison 2 : "une suite plus sombre", "Spike heureux" ? John Cho se confie

Mise en ligne le 19 novembre 2021 sur Netflix, la saison 1 de Cowboy Bebop se retrouve au centre d'une drôle de situation. Alors que la série a été pensée pour les fans de l'anime de Shin'ichirō Watanabe, ces derniers sont particulièrement en colère vis-à-vis du travail d'adaptation jugé décevant. Pourtant, cet échec critique n'empêche pas la fiction d'être un véritable succès d'audiences puisque celle-ci est toujours classée dans le Top 10 des oeuvres les plus regardées sur la plateforme.

Une suite plus sombre pour Cowboy Bebop ?

De fait, même si Netflix n'a toujours pas officialisé un possible renouvellement pour une saison 2, l'équipe créative est déjà tournée vers le futur. Et ce n'est pas John Cho - l'interprète de Spike Spiegel, qui nous contredira. A l'occasion d'une interview accordée à Screen Rant, le comédien s'est tout simplement confié sur ses envies en cas de suite.

"J'espère que ça deviendra encore plus étrange et encore plus sombre, a-t-il révélé. C'est toujours quelque chose vers lequel je tends". Malgré tout, derrière cet espoir loin d'être très rassurant pour les personnages, John Cho - qui s'est récemment avoué attristé pour le héros à la fin de la saison 1, aimerait dans le même temps voir Spike... retrouver le sourire, "Je veux vraiment voir Spike être heureux. J'espère qu'il trouvera son moment de bonheur".

Une envie crédible ? Pas vraiment. Le comédien en a conscience, ce souhait quelque peu contradictoire n'est pas réellement compatible avec le ton de l'histoire et son univers, "Je peux prédire que ça sera surement encore une route sinueuse".

John Cho veut voir la série oser d'autres choses

Par ailleurs, John Cho s'est ensuite lancé dans une improbable métaphore avec le monde de la musique afin d'exprimer ses envies créatives. Et pour faire simple, après une fidélité assumée à l'anime, il espère désormais voir la série live-action de Cowboy Bebop passer à un niveau supérieur, "C'est assez abstrait, mais si la saison 1 était dans un format classique couplet / refrain / couplet / refrain... j'aimerais cette fois toucher au huitième milieu [expression relative à la composition d'un morceau, ndlr] et faire quelque chose d'un peu plus inhabituel et inattendu".

Comme quoi ? Il ne l'a pas précisé, mais cela devrait forcément intriguer les fans. De là à dire qu'ils seront prêts à se taper 10 nouveaux épisodes pour voir ça...