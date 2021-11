Cowboy Bebop saison 2 : une suite pour la série de Netflix ? Le créateur a déjà un plan

Cowboy Bebop, l'adaptation live-action de l'anime de Shin'ichirō Watanabe par Netflix, aura-t-elle une saison 2 ? A ce jour, aucune indication concernant l'avenir de la série n'a encore filtré. En revanche, si la fiction semble sous-performer au regard des attentes placées en elle et se retrouve au centre de nombreuses critiques de la part des fans, l'équipe est quant à elle déjà partante pour une suite.

Le créateur prêt pour une saison 2 de Cowboy Bebop

A l'occasion d'une interview accordée au Hollywood Reporter, André Nemec (le showrunner) a en effet confié son intention de poursuivre l'aventure, "Si Ted Sarandos [patron de Netflix, ndlr] passe dans le coin, dites-lui que j'ai d'énormes plans pour la saison 2. On sait véritablement où l'on veut aller et je suis vraiment impatient de pouvoir raconter ces histoires. On croise donc les doigts pour avoir le droit à plus de Cowboy Bebop".

Quel genre d'histoires a-t-il en tête ? Sans surprise, Nemec - qui a totalement réécrit la fin de l'anime pour les besoins de sa série, espère désormais pouvoir suivre la descente aux enfers de Spike. "Il doit assumer son propre dilemme, qui est d'avoir pris la mauvaise décision, ce qui lui coûte désormais très cher, a dévoilé le showrunner à Polygon. Elena a gagné le mérite de prendre le contrôle de cette arme et de penser qu'elle peut appuyer sur la gâchette".

Premières indications sur la suite

Une situation dramatique pour le héros qui attriste notamment John Cho, son interprète. L'acteur ne l'a pas caché, la fin du tournage n'a pas été des plus réjouissantes, "C'est terriblement triste. Je suis vraiment dégoûté pour Spike, et la scène où l'on voit Jet s'en aller en le laissant... C'était dévastateur sur le moment". Aussi, lui comme Mustafa Shakir (Jet Black) ont désormais hâte de pouvoir se retrouver afin de régler les choses et repartir de l'avant, "Qu'importe où nous irons, le saut sera énorme, tout comme l'était la montée crescendo des événements".

Vous l'aurez compris, il faudra patienter encore un petit moment avant d'avoir le droit à plus de détails précis, mais une chose est déjà certaine : cette potentielle suite suivra le même schéma créatif que la saison 1 avec un mélange de fidélité à l'oeuvre japonaise et d'adaptation à l'américaine.

Interrogé sur l'évolution de Vicious notamment, André Nemec a révélé, "Il y a le potentiel pour s'éloigner encore plus de l'histoire du côté de ce personnage maintenant". Néanmoins, il l'a précisé plus loin, il ne sera pas question pour lui d'oublier les fondamentaux de Cowboy Bebop pour le reste : "Au début de la production, quand nous étions dans la salle d'écriture, il y avait une question qui était : 'Quel est votre épisode préféré et pourquoi ?'. Et à force de les ajouter sur le tableau, il était devenu évident que nous ne pouvions pas tous les adapter. Donc il y a clairement des passages, des personnages, des scènes, des univers... que je meurs d'envie d'explorer".

De quoi convaincre les fans et Netflix ? A suivre.