Cowboy Bebop : "la perruque est si cool", l'interprète de Ed se confie sur le personnage

Alors que l'intégralité de la saison 1 de Cowboy Bebop - la version live-action de Netflix, était jusque-là portée par le trio Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda), Ed - personnage emblématique de l'anime, a finalement fait son apparition lors de la toute dernière scène du dernier épisode. Une apparition surprise qui nous laisse désormais espérer une présence plus conséquente en cas de saison 2, et qui était très attendue de Eden Perkins, son interprète.

Eden Perkins confie sa joie d'incarner Ed

A l'occasion d'une émission spéciale diffusée sur le compte YouTube de la plateforme, l'acteur·rice - qui se définit comme non-binaire, n'a en effet pas caché son enthousiasme à l'idée d'endosser ce rôle, "Ed est un personnage tellement incroyable. Elle est juste tellement vivante, elle apporte avec elle une incroyable énergie". Une énergie qu'iel a donc tenté d'amener à son tour à l'écran lors de ses premiers pas dans cet univers.

Et pour se faire, Eden Perkins l'a confessé, iel s'est fait·e l'intégrale de l'anime afin d'aborder au mieux cette héroïne pas comme les autres, au point de s'y retrouver en elle, "Quand on regarde toutes ses scènes dans l'anime, elle est tellement cool. C'est un personnage incroyable et je peux vraiment m'identifier à elle. C'était donc incroyablement excitant d'être casté·e pour l'incarner".

Une épreuve pas si simple pour cet jeune acteur·rice inexpérimenté·e, mais qui a été facilitée grâce... à son costume. Oui, là où les abonnés de Netflix se sont montrés déçus par le côté cheap renvoyé par les décors ou costumes de cette adaptation de Cowboy Bebop, lo comédien·ne a assuré ne pas avoir été dérangé·e par ça. Au contraire, la tenue de Ed est l'une des choses qui l'excite le plus avec ce rôle, "Pouvoir me glisser dans le costume de Ed pour la première fois, c'était si cool. J'aime tellement son costume. Il est à la fois très libérateur et peu contraignant, ce qui correspond vraiment à Ed. Et la perruque... Elle est si cool. Elle tellement piquante, je veux toujours la toucher mais je ne le fais pas au risque de tout casser. Mais c'est un costume vraiment cool".

Les fans pas convaincus par cette version

Malheureusement, si Eden Perkins est particulièrement enthousiaste vis-à-vis de son rôle et a logiquement hâte d'en montrer davantage aux gens, "Je suis vraiment excité·e à l'idée qu'ils apprennent à connaître Ed dans le futur, à découvrir qui elle est vraiment", son plaisir n'est pas partagé par l'ensemble des spectateurs. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les fans de l'oeuvre de Shin'ichirō Watanabe à regretter cette version live-action de l'héroïne.

En cause ? A l'instar de certains autres éléments de la série, Ed est considérée comme l'exemple typique de ces personnages issus des anime qui se révèlent inadaptables dans un monde réel car peu crédibles. De fait, à en croire leurs critiques, si la performance de Eden Perkins est effectivement semblable au comportement de l'héroïne, celle-ci décrédibiliserait malgré-elle tout l'univers autour.