Cowboy Bebop (Netflix) critiquée par les fans, l'actrice Daniella Pineda contre-attaque

Depuis la mise en ligne de la saison 1 de Cowboy Bebop - l'adaptation live-action de l'anime de Shin'ichirō Watanabe par Netflix, les fans de la première ne sont clairement pas tendres avec le résultat final. Entre ceux qui déplorent les libertés prises vis-à-vis de l'oeuvre japonaise, ceux qui se moquent des costumes ou décors parfois cheaps et ceux qui s'offusquent devant les versions adaptées de certains personnages, les critiques sont nombreuses et virulentes.

Daniella Pineda défend le Cowboy Bebop de Netflix

Aussi, face à tant de colère et alors même que l'équipe de la série américaine espère revenir pour une saison 2, Daniella Pineda - l'interprète de Faye, a tenu à apporter un petit message de paix. Selon elle, les deux projets ne sont pas incompatibles et il est donc inutile de râler envers cette adaptation.

"Première chose, personne ne ruine quoi que ce soit. L'anime existe déjà, a rappelé la comédienne au micro de Digital Spy. Il est là et vous pouvez continuer à l'aimer autant que vous voulez. Notre série est quant à elle une lettre d'amour à l'anime. C'est un tremplin vers celui-ci".

"Il y a suffisamment de contenus pour plaire à tous"

Daniella Pineda l'a ensuite précisé, le Cowboy Bebop de 1998 et le Cowboy Bebop de 2021 sont deux oeuvres distinctes qui peuvent malgré tout se compléter à travers leurs différences, "Je pense que l'on a fait beaucoup de choses très intéressantes en réussissant à mélanger les genres et le ton. On touche à beaucoup de choses. Il y a donc quelque chose pour tout le monde, que vous soyez un fan, un nouveau, que vous soyez jeune ou vieux. Je pense qu'il y a suffisamment de contenus pour plaire à tous."

Autrement dit, la comparaison n'a pas lieu d'être et il ne sert à rien de se fermer la porte vers l'une de ces oeuvres. A en croire Daniella Pineda, cette série a au contraire été pensée pour tout le monde sans jamais prétendre à faire mieux ou effacer la précédente, "Vous pouvez aussi bien regarder l'anime en premier ou après. Et vous pouvez être un énorme fan de l'anime et apprécier notre série. Comme vous pouvez ne rien connaître de l'anime et tout de même plonger dans ce que l'on a fait."

De quoi suffire à calmer les fans ? A suivre.