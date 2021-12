Jojo's Bizarre Adventure saison 6 : seulement 12 épisodes ? Bientôt une suite pour Stone Ocean ?

L'attente a été longue pour les fans de l'anime Jojo's Bizarre Adventure. Entre la diffusion du dernier épisode de la saison 5 et la mise en ligne du premier épisode de la saison 6 sur Netflix, deux ans et demi ont en effet eu le temps de s'écouler. Autant dire que les amoureux de l'oeuvre de Hirohiko Araki dont est adaptée la série japonaise étaient extrêmement impatients de découvrir cette nouvelle partie sous-titrée Stone Ocean.

De nouveaux épisodes à venir pour Stone Ocean ?

Malheureusement, comme on a pu le découvrir ce mercredi 1er décembre 2021, seuls 12 épisodes ont été ajoutés au sein du catalogue de la plateforme. De quoi comprendre que les équipes de David Production (le studio derrière l'animation) ont décidé de réécrire l'histoire ? Qu'elles n'ont pu aller au bout de leurs ambitions à cause de l'épidémie de Covid-19 ? Rien de tout cela, on vous rassure.

Dès l'annonce de cette nouvelle saison en avril 2021, il avait été précisé que les 12 premiers épisodes débarqueraient en décembre. Sous-entendu, il y aura évidemment une suite qui arrivera plus tard. Pour l'heure, le nombre précis d'épisodes n'a pas encore été officialisé, mais quand on sait que l'arc Stone Ocean s'étend sur 158 chapitres et que ces 12 premiers épisodes en ont adapté près de 50, il n'est pas idiot de penser que le studio devrait in fine en livrer entre 24 et 28 supplémentaires. Pour rappel, les parties 4 & 5 étaient elles-mêmes composées de 39 épisodes chacune.

Quelle date de sortie pour la saison 6 de Jojo's Bizarre Adventure ?

De fait, une autre question se pose : quelle date de sortie peut-on espérer pour cette suite ? Là encore, le mystère reste entier. Ca ne vous aura pas échappé, alors que Jojo's Bizarre Adventure avait jusqu'à présent toujours été diffusé de façon hebdomadaire, Netflix a décidé de n'en faire qu'à sa tête afin d'avoir la priorité. Problème, en grillant 12 semaines de diffusion, la plateforme a forcément pris beaucoup trop d'avance sur le travail des animateurs qui s'occupent de l'anime en temps réel. Pour rappel, les parties de l'anime ne sont jamais terminées au début de la programmation, mais se concrétisent progressivement.

Malgré tout, un premier indice autour de cette date de sortie existe. L'information a été confirmée, c'est le 8 janvier 2022 que les chaînes de télé japonaises débuteront la diffusion de cette saison 6. Autrement dit, avec un rythme d'un épisode par semaine, c'est aux alentours de la fin mars, début avril que cette première partie de Stone Ocean devrait prendre fin. Une date lointaine ? Oui, mais celle-ci devrait en contrepartie laisser suffisamment de temps aux créateurs pour avancer dans la production et permettre à Netflix d'avoir une nouvelle salve d'épisodes inédits à proposer au printemps 2022 (probablement encore par tranche de 10/12).