Jojo's Bizarre Adventure : une partie 9 et un spin-off confirmés pour le manga ? Premières infos

Plus de 10 ans après ses débuts dans le magazine Ultra Jump, la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure - sous-titrée JoJolion, prendra fin ce jeudi 19 août 2021 au Japon avec la publication de son 110ème chapitre. Un record pour le manga de Hirohiko Araki qui aura donc vu cette histoire s'étalée sur 27 tomes, mais qui ne devrait pas motiver l'auteur à s'arrêter là.

Une partie 9 pour Jojo ?

Selon les premières indiscrétions, Hirohiko Araki devrait au contraire profiter de la fin de JoJolion pour annoncer son nouveau projet. Et sans surprise, il devrait bien s'agir d'une partie 9 pour JoJo's Bizarre Adventure. A ce jour, on ne sait pas encore à partir de quelle date celle-ci pourrait être publiée, mais il pourrait falloir se montrer patient. Et pour cause, il se murmure que le mangaka de 61 ans souhaiterait au préalable faire une courte pause afin de se ressourcer.

Côté histoire, là non plus aucun détail n'a encore filtré. On ne sait donc pas ce que nous réserve le maître, ni si cette partie 9 sera écrite comme la dernière. La seule indication donnée (à prendre toutefois avec des pincettes) concerne son possible sous-titre. Ainsi, c'est Jojo Lands qui pourrait bientôt émerveiller les lecteurs. A vos théories...

Un spin-off à venir pour le manga

Mais ce n'est pas tout, nouvelle preuve que le manga se porte toujours aussi bien, 35 ans après son lancement, JoJo's Bizarre Adventure devrait également faire l'objet d'un spin-off. Aucun titre n'a pour le moment été dévoilé, mais ce projet pourrait débuter dès l'hiver prochain et devrait être chaperonné par Kohei Kadono au scénario (connu pour son travail sur Boogiepo) et Tasuku Karasuma aux dessins (connu pour son travail sur No Guns Life).

Là aussi, il faudra patienter avant d'en savoir plus, mais il semblerait que ce spin-off sera porté par Josuke Higashikata et Hol Horse. De quoi raviver quelques souvenirs aux fans de la première heure.