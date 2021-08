Jojo's Bizarre Adventure : date de fin connue pour JoJolion, le manga bientôt arrêté ?

C'est la fin pour JoJolion

C'est en mai 2011 que Hirohiko Araki a débuté JoJolion, la 8ème partie de son cultissime manga JoJo's Bizarre Adventure. Une partie historique pour cette oeuvre puisque, grâce à son récit étalé sur 10 ans, elle en est devenue la plus longue avec un total de 27 tomes. Une véritable folie, qui s'apprête malheureusement à prendre fin.

La nouvelle a été confirmée cette semaine, JoJolion va connaître sa conclusion. Sortez votre agenda et notez, c'est le 19 août 2021 que l'ultime chapitre (le 110ème !) sera pré-publié dans le magazine Ultra Jump édité par Shûeisha au Japon. Du côté de la France, il faudra cependant attendre encore un long moment pour le découvrir, étant donné que les éditions Delcourt/Tonkam n'ont à ce jour publié que 21 tomes de cette partie.

Pour l'heure, aucune information précise n'a encore été dévoilée sur cet événement. On ne sait donc pas si ce chapitre sera accompagné de bonus, et surtout, s'il lancera une partie 9. En effet, c'est la grosse interrogation du moment qui inquiète de nombreux fans : l'avenir de JoJo's Bizarre Adventure n'a toujours pas été annoncé.

Le manga JoJo's Bizarre Adventure bientôt terminé ?

Tandis que le manga a été lancé en 1986 et que Hirohiko Araki a récemment célébré ses 61 ans, les lecteurs craignent de voir le mangaka prendre la décision de mettre fin à ce titre. Après tout, il ne fait aucun doute que la création de cette très longue partie 8 a été difficile et fatigante à tenir sur la durée. De même, suite au récent décès soudain de Kentarō Miura (Berserk), possiblement causé par son travail acharné sur son oeuvre, et alors que de nombreux mangas cultes ont pris fin ces derniers mois (Demon Slayer, L'Attaque des Titans) ou s'apprêtent à le faire (One Piece, Jujutsu Kaisen), il n'est pas idiot de penser que Hirohiko Araki commence lui aussi à réfléchir à son avenir.

Seul motif d'espoir, le mangaka n'a jamais caché être désormais plus à l'aise avec le format de publication mensuelle de Jojo's. En 2017, à l'occasion d'une interview accordée à ANN, il expliquait ce que cette évolution lui offrait dans son travail, "Avoir une deadline chaque semaine, accompagnée de chapitres plus courts, peut restreindre ce qui peut être dessiné, et exige également une capacité à faire monter à chaque fois l'excitation pour la semaine suivante. Avec une publication mensuelle, j'ai plus de pages et plus de flexibilité pour dessiner à mon rythme, ce qui me convient mieux".

De fait, le lancement d'une partie 9 dans les semaines / mois à venir n'est pas à exclure, mais celle-ci pourrait être cette fois-ci la dernière. En effet, même si Hirohiko Araki ne semble pas vieillir, il n'est pas immortel et on ne l'imagine pas vouloir prendre le risque de ne pas être en mesure de terminer son manga en cas de problème de santé.

Seule certitude à ce jour, Jojo's Bizarre Adventure fera bientôt son retour sur nos écrans. Netflix a confirmé la nouvelle, c'est sur sa plateforme que l'on pourra découvrir en décembre 2021 Stone Ocean, la nouvelle saga de l'anime !