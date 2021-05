L'Attaque des Titans : Hajime Isayama s'excuse pour la fin et promet 8 nouvelles pages

Un mois après sa publication dans le Bessatsu Shônen magazine, la fin de L'Attaque des Titans continue de faire parler au sein de la fan-base. Entre ceux qui s'avouent satisfaits de la conclusion et ceux qui regrettent certains choix créatifs, le débat fait rage et ne laisse pas Hajime Isayama, son auteur, indifférent.

Hajime Isayama s'excuse d'avoir déçu des fans

A l'occasion d'une interview accordée à Kōdansha (reprise par le compte AttackOnFans), le mangaka a confessé avoir beaucoup "suivi les réactions des fans à son chapitre final". Et il ne l'a pas caché, les retours négatifs lui ont donné quelques regrets, "Il a le sentiment que la façon dont il a dessiné ce chapitre a pu être mal interprétée. Par exemple, Armin n'approuve pas le massacre. Il pense que la façon dont il a dessiné ça est quelque peu immature/précipitée".

A en croire ses propos, il comprend parfaitement la déception du public, parce qu'il considère lui-même ne pas avoir été à la hauteur de l'événement au moment de conclure Shingeki no Kyojin, "Il a réalisé que le climax était une étape vraiment difficile à dessiner pour lui. Il regrette de ne pas avoir su l'exprimer de la façon adéquate dans le manga". Si, sur le moment, "il pensait pouvoir satisfaire tout le monde avec ce chapitre final", Hajime Isayama s'avoue aujourd'hui "désolé d'en avoir déçu certains".

La fin va être rallongée

Une réaction excessive pour une fin majoritairement appréciée ? Possible. Néanmoins, face à cette incompréhension, le mangaka est déjà prêt à changer (légèrement) sa conclusion. Alors que le "Bessatsu Shônen magazine ne l'a autorisé qu'à 51 pages maximum pour son chapitre final", Hajime Isayama a désormais "pour intention d'ajouter 8 pages supplémentaires dans le dernier tome", attendu le 9 juin au Japon.

Un choix étonnant, mais qui lui permettra de "dessiner ce qu'il n'a pas pu" à l'époque. Cependant, attention, ne vous attendez pas à une nouvelle fin. A travers ces cases en plus, le papa d'Eren devrait surtout combler quelques trous et approfondir certaines réflexions des personnages afin de crédibiliser leurs actes et réactions.