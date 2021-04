L'Attaque des Titans : des fans lancent une pétition pour demander une fin alternative

Quand une oeuvre se termine, ça fait forcément débat. Et ça touche toutes les oeuvres, que ce soit les sagas cinématographiques, les séries (on se souvient encore des débats sur la fin de Game of Thrones) ou les mangas. Le 9 avril dernier, les fans de L'Attaque des Titans s'en sont plus que jamais rendus compte : le dernier chapitre du manga n'a pas vraiment fait l'unanimité. Si certains ont approuvé les choix de Hajime Isayama, d'autres ont critiqué la fin optimiste voire clichée choisie par le mangaka. A tel point que, comme pour la fin de Game of Thrones, des fans mécontents ont décidé de lancer une pétition.

Une fin "bâclée" et "pas satisfaisante" selon la pétition

Sur le site Change.org, un internaute a donc lancé une pétition demandant à Hajime Isayama d'écrire une fin alternative à L'Attaque des Titans. Ce fan en colère explique que l'ultime chapitre aurait été "bâclé". "Cette fin semble thématiquement très différente et a étonné beaucoup de fans" écrit l'internaute qui confie que, même si la fin ne ruine pas l'histoire, "quelque chose semble bizarre". Ce dernier dénonce aussi une fin illogique et "pas satisfaisante". D'où sa demande d'une fin alternative qui pourrait satisfaire le plus grand nombre. L'auteur de la pétition souligne quand même que cette demande n'a pas pour but d'attirer une vague de haine de Hajime Isayama qui a été menacé et victime d'insultes depuis la sortie du dernier chapitre de L'Attaque des Titans.

Cette pétition n'a (pour l'instant) été signée que par un peu plus de 7600 personnes en quelques semaines, pas un gros carton donc. Pour info, Hajime Isayama a confié que la fin du manga était différente de celle qu'il avait imaginée à l'origine. Selon les théories du moment, il se pourrait que L'Attaque des Titans ait bientôt droit à un spin-off.