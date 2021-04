L'Attaque des Titans : bientôt un spin-off pour le manga ? La grosse théorie du moment

C'est officiel, le manga L'Attaque des Titans est désormais terminé. Ce vendredi 9 avril 2021, le Bessatsu Shonen Magazine - qui édite l'oeuvre de Hajime Isayama depuis 2009 au Japon, a en effet publié le chapitre 139 de l'histoire, qui est également le dernier. Une page difficile à tourner pour les fans, même si cet incroyable univers pourrait potentiellement s'étendre dans le futur.

Bientôt un spin-off pour L'Attaque des Titans ?

Sans parler de la partie 2 de la saison 4 de l'anime dont la date de sortie est attendue d'ici 2022, il n'est pas impossible que le mangaka prépare prochainement un spin-off de Shingeki no Kyojin. C'est en tout cas la théorie du moment du côté des fans depuis la publication d'un communiqué signé par l'équipe éditoriale du BSM.

A travers celui-ci, l'équipe a principalement souhaité rendre hommage au travail de Hajime Isayama et au soutien du public pour le manga. De fait, après avoir déclaré, "En aucun cas ces 11 années et 7 mois ont été uniquement composées de bonnes nouvelles. Cette série a été portée par des problèmes, de la tristesse et des adieux", les éditeurs ont partagé leur joie d'avoir pu vivre une telle aventure, "Malgré tout, nous croyons qu'il n'y a rien de plus important que de voir des gens partager des émotions à travers une histoire sur lesquelles il n'est pas possible de mettre de mots. Ca nous a rendu heureux de ressentir ça avec les lecteurs et nos partenaires via L'Attaque des Titans."

Une phrase qui intrigue

Le rapport avec un possible manga dérivé ? Si les membres du Bessatsu Shonen ont assuré que SNK était bel et bien terminé, "Si la série arrive à sa fin, ces souvenirs continueront de réchauffer nos coeurs", ils pourraient avoir ouvert la porte à quelque chose d'autre à travers l'étrange phrase suivante : "Notre bataille ne fait que commencer !"

Bien évidemment, rien n'affirme que cette phrase est un véritable teasing pour un nouveau projet lié à cet univers et tout ceci qu'est que pure spéculation à l'heure actuelle. Toutefois, quand on sait que le Bessatsu Shonen existe depuis désormais 12 ans et qu'il publie plein d'autres histoires, on est loin d'un début pour ce magazine. De même, le choix du terme "bataille" - en lien avec l'ambiance de SNK, interroge fortement, là où des termes comme "mission" ou "aventure" auraient pu être tout aussi parlants.

Enfin, quand on sait que L'Attaque des Titans est régulièrement comparé à Game of Thrones et que l'oeuvre de George R.R. Martin ne cesse de s'étendre à travers de nombreux livres dérivés, il n'est pas idiot de penser qu'Hajime Isayama - qui n'a toujours pas dévoilé son futur projet, pourrait en faire de même. Après tout, la mythologie de ce monde est tellement immense qu'il y a de quoi avoir des dizaines d'idées de prequelles...