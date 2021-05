One Piece : nouvelles révélations très surprenantes sur la fin du manga

Une fin prévue d'ici 2025/2026 ?

Lancé en 1997, One Piece se rapproche doucement de sa conclusion. Même si l'idée de voir les aventures de Luffy s'arrêter semble impossible à imaginer, c'est Eiichiro Oda lui-même qui révélait en 2020 son intention de mettre fin à son histoire d'ici quelques années.

Un an et une épidémie de Covid-19 plus tard, le mangaka a-t-il changé d'avis ? Est-il prêt à poursuivre cette oeuvre afin de continuer à ravir les fans et leur changer les idées durant cette période compliquée ? A priori, la réponse est non. A l'occasion d'une interview télé, Kohei Onishi - éditeur en charge du Weekly Shonen Jump, a confirmé que "le dernier chapitre de One Piece est toujours prévu d'ici 4 à 5 ans".

Une révélation qui interroge

Toutefois, et c'est la grosse surprise de son intervention, Kohei Onishi - qui s'y connait pourtant très bien en matière de publication, a également lâché une donnée très étonnante vis-à-vis du manga. En considérant que One Piece prendrait fin d'ici 5 ans au plus tard, il resterait selon lui "entre 20 et 30 tomes" à découvrir. Le twist ? Cette planification est quasiment intenable.

Et pour cause, à l'heure actuelle, ce sont entre 3 et 4 tomes inédits qui sont publiés chaque année. Autrement dit, pour atteindre les 20 tomes en 5 ans, il faudrait que Eiichiro Oda maintienne un rythme fixe de 4 nouveaux volumes chaque année, ou de 6 volumes (!) par année sur 5 ans pour atteindre les 30 tomes. Or, avec les problèmes de santé de plus en plus récurrents du mangaka, il apparait impensable de le voir tenir un rythme aussi soutenu pendant si longtemps.

De fait, un constat se pose : l'une de ces données est fausse. Soit le manga ne prendra pas fin d'ici 2026, soit il faudra s'attendre à moins de tomes. Et quand on sait que 2027 marquera les 30 ans de One Piece, on imagine très bien Eiichiro Oda rallonger sa conclusion d'une année minimum afin de fêter cet anniversaire...