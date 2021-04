JoJo's Bizarre Adventure : la partie 6 confirmée, premières infos sur la suite

On s'en doutait un peu, c'est désormais officiel : l'anime JoJo's Bizarre Adventure aura bien le droit à une partie 6, deux ans après la diffusion de la saison 5. La nouvelle a été confirmée ce week end, David Production - le studio derrière l'animation de l'intégralité de la série, va cette fois-ci s'attaquer à l'arc Stone Ocean écrit par Hirohiko Araki et publié entre 2001 et 2003 (17 tomes au total !).

De quoi ça parle ?

Dans cette nouvelle partie, l'intrigue se concentrera autour de Jolyne Cujoh, la fille de Jotaro Kujo, qui se retrouvera condamnée à 15 ans de prison pour meurtre. Or, quand son père lui rendra visite, ce dernier lui apprendra qu'elle a été piégée par un disciple de DIO afin qu'il puisse la tuer sur place. De quoi obliger la jeune femme à se battre pour sa vie et lui permettre de découvrir quelques talents spéciaux.

Qui sera au casting ?

Héroïne culte de l'oeuvre d'Hirohiko Araki, Jolyne aura le droit à une interprète géniale en la personne de Ai Fairouz, que l'on a récemment pu entendre au doublage de How Heavy Are the Dumbbells You Lift? avec le rôle d'Hibiki Sakura. Et les fans peuvent être rassurés, la comédienne compte bien rendre hommage à ce personnage emblématique.

"Je ne peux pas vivre sans la série Jojo's Bizarre Adventure, c'est notamment elle qui m'a donné l'envie de faire du doublage" a-t-elle déclaré sur le site officiel de l'anime, avant de confier avoir beaucoup pleuré en obtenant ce rôle, "C'est un rêve qui est devenu une réalité, un rêve que je chassais depuis près d'une décennie". L'actrice l'a ensuite précisé : "J'aime et j'admire Jolyne en tant que personnage, sa nature à la fois forte et magnifique m'a donné énormément de force durant mes années d'études. Je suis donc très reconnaissante d'avoir l'opportunité de lui prêter ma voix".

Quelle diffusion ?

A l'heure actuelle, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, même si un premier teaser nous laisse entendre que le doublage a déjà débuté. Autrement dit, après deux ans de travail en sous-marin (ce qui correspond à la moyenne pour l'anime entre chaque partie), il n'est pas impossible que les nouveaux épisodes débarquent d'ici quelques mois.

Du côté de la plateforme qui aura la chance de diffuser cette partie 6 en France, le mystère reste également entier. Toutefois, c'est Crunchyroll qui a été la première à célébrer la nouvelle, ce qui laisse penser que la suite devrait rapidement rejoindre son catalogue.