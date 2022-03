Jujutsu Kaisen 0 : un film badass et plus humain, à voir absolument avant la saison 2 de l'anime

Des personnages qui se démarquent

Enfin, la grosse force de Jujutsu Kaisen 0 c'est que ce film offre un véritable développement à certains personnages. Si Maki Zen'in, Panda et Toge Inumaki étaient déjà importants dans la saison 1 de l'anime, ils prennent ici une autre ampleur ce qui facilite davantage notre attachement à eux et à leurs histoires. Plus que des seconds rôles dans l'intrigue habituelle de Yuji, le trio apparaît comme plus humain et plus impactant dans cet univers. Une belle trouvaille qui nous permet d'avoir autant envie de les retrouver que Megumi ou Nobara en 2023 lors de la saison 2 !

De même, si Satoru Gojo a encore une fois un rôle de l'ombre et n'exploite pas encore pleinement tout le potentiel que l'on décelle en lui, c'est réjouissant d'en apprendre un peu plus sur ce professeur si particulier. Ca n'est à chaque fois que par petites touches, mais là encore, ça le rend encore plus attachant et casse une certaine barrière, ce qui nous permet de vibrer toujours plus à ses côtés.