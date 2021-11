Jujutsu Kaisen 0 : le film à venir aura un lien très spécial avec l'anime

Pas de saison 2 mais un film pour Jujutsu Kaisen

La saison 1 de Jujutsu Kaisen a pris fin le 27 mars 2021 au Japon. 7 mois plus tard, l'avenir de l'anime adapté du cultissime manga de Gege Akutami n'est toujours pas connu. Malgré son succès au moment de sa diffusion et le nombre de chapitres qu'il reste à adapter (la série s'est arrêtée au tome 8 sur les 17 déjà publiés), MAPPA n'a en effet toujours pas confirmé de saison 2.

Une déception pour les fans, même si cet univers est en réalité très loin de quitter nos écrans. Et pour cause, c'est le 24 décembre 2021 qu'un film Jujutsu Kaisen débarquera au cinéma. De quoi s'attendre à une sorte de suite indirecte, à la façon du film Le Train de L'infini qui faisait la jonction entre la saison 1 et la saison 2 de Demon Slayer ? Pas du tout.

Jujutsu Kaisen 0 aurait dû être dans l'anime

Jujutsu Kaisen 0 - c'est son titre, sera finalement un prequel à l'histoire. Adapté de Jujutsu Kaisen 0: L'École d'Exorcisme de Tokyo, le manga bonus de Gege Akutami écrit en 2017, il suivra ainsi l'histoire de Yuta Okkotsu, un ado de 16 ans hanté par un fléau qui sera... le fantôme de son amie d'enfance. Il va alors être récupéré par Satoru Gojo, encore jeune professeur, décidé à lui apprendre à maîtriser l'énergie occulte.

Un projet intrigant et prometteur, qui n'aurait pourtant jamais dû passer par la case cinéma. Sunghoo Park - le réalisateur de l'anime et du film, vient étonnamment de le confier dans le Weekly Shonen Jump magazine, il avait une autre ambition en découvrant cette histoire, "Quand j'ai accepté ce rôle de réalisateur, j'avais initialement pour objectif de débuter la saison 1 de l'anime avec cette histoire magnétique qui est une entrée fascinante dans cet univers". Une révélation surprenante, d'autant plus qu'il n'a pas confié les raisons pour lesquelles cette envie n'a finalement pas été concrétisée.

En revanche, il l'a assuré, même s'il a conscience que les fans attendent désormais la suite des aventures de Yūji Itadori, ce prequel devrait tout de même faire le bonheur de chacun. Entre le passage sur grand-écran (et tout ce que ça apporte) et le travail de son équipe, tout a été fait pour nous en mettre plein les yeux, "L'équipe de production fait son maximum afin de rendre hommage à ce matériel d'origine, qui est incroyable, en le transposant le plus fidèlement possible dans un monde cinématographique. Ce film est fait pour qu'il puisse réellement plaire aux fans du manga d'origine."

Après la réussite du Train de L'infini, l'attente des fans sera immense !