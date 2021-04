Jujutsu Kaisen saison 2 : une suite pour l'anime ? Pourquoi on peut vraiment y croire

Une saison 2 pour Jujutsu Kaisen ?

A l'heure actuelle, l'avenir de l'anime Jujutsu Kaisen est encore incertain. Tandis que la diffusion de la saison 1 vient de se terminer au Japon, Hajime Yokota - Directeur en Chef de la Programmation de MBS, a récemment confessé être dans le flou le plus total vis-à-vis d'une possible suite : "Même si le manga continue encore aujourd'hui, nous n'avons aucune information concrète pour le moment concernant une saison 2".

Toutefois, rassurez-vous, il existe bel et bien une raison de croire au retour de l'anime pour une saison 2 d'ici un an ou deux. C'est un détail qui ne vous a probablement pas échappé, le dernier épisode en date s'est en effet terminé avec la fameuse phrase : "A suivre". Or, là où certains imaginaient qu'elle faisait référence au futur film dédié à cet univers, attendu d'ici la fin de l'année au cinéma, elle serait en réalité bien liée à la série.

Pourquoi on peut y croire

La raison ? La nouvelle a été confirmée, Tokyo Toritsu Jujutsu Koutou Senmon Gakkou (le titre à rallonge du film) ne sera pas un sequel mais un prequel. Autrement dit, l'histoire de ce futur long-métrage d'animation - adapté du manga Jujutsu Kaisen 0, se déroulera avant l'intrigue actuelle de l'anime, ce qui ne colle pas avec le concept du "A suivre" teasé lors du dernier épisode en date.

Ainsi, ce film animé sera centré sur Yuka Okkotsu, l'un des exorcistes les plus doués de sa génération, qui devra faire face à la transformation de Rika, son ami d'enfance... en malédiction. Bref, vous l'aurez compris, il s'agira bel et bien d'un projet dérivé, sans véritable lien avec l'histoire en cours.

De fait, même si MBS ne semble pas avoir d'information sur une saison 2, MAPPA - qui a récemment vu son travail être récompensé aux Anime Awards, ne devrait donc pas abandonner Jujutsu Kaisen de si tôt. Le studio - réputé pour son sérieux, ne se serait pas amusé à promettre quelque chose qu'il ne compterait pas tenir. Néanmoins, on attend tout de même l'officialisation pour réellement souffler !