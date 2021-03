Jujutsu Kaisen : pas de saison 2 pour l'anime ? MAPPA pourrait lancer un autre projet

Il y a quelques jours, Gege Akutami se confiait sur l'avenir de Jujutsu Kaisen. Selon l'auteur, le manga approcherait doucement de sa fin avec une histoire qui pourrait se conclure d'ici deux ans. Un petit choc pour les fans, d'autant plus que l'anime adapté de cette oeuvre - actuellement diffusé sur MBS au Japon et Crunchyroll en France, pourrait ne pas être là pour combler cette absence.

Pas de saison 2 pour Jujutsu Kaisen ?

Alors que la diffusion du dernier épisode de la saison 1 est attendue dans les prochains jours, l'avenir de l'anime serait en effet encore incertain aujourd'hui. Malgré son incroyable succès, quelques mois seulement après son lancement (il a récemment été élu "Anime de l'année" lors des Anime Awards), Hajime Yokota - Directeur en Chef de la Programmation de MBS, a confessé être dans le flou le plus total à l'heure actuelle.

Ainsi, après avoir remercié les fans pour leur fidélité durant la saison 1, Hajime Yokota a tout simplement déclaré : "Même si le manga continue encore aujourd'hui, nous n'avons aucune information concrète pour le moment concernant une saison 2".

Un film à venir ?

Une révélation étonnante ? Absolument. Non seulement l'anime réalise des audiences records, mais surtout, on a du mal à voir ce qui freinerait cette saison 2. L'histoire est bien avancée et peut facilement être adaptée, et MAPPA - le studio chargé de la production de l'anime, n'aura bientôt plus à s'occuper de L'Attaque des Titans, un autre de ses gigantesques bébés.

Se pourrait-il alors qu'un autre projet, plus prioritaire, serait en réalité déjà en préparation ? Ce n'est pas impossible. Certains fans l'ont remarqué, un nom de domaine très spécial vient d'être enregistré au Japon : jujutsukaisen-movie.jp. Autrement dit, à l'instar de nombreux anime cultes (My Hero Academia, One Piece), Jujutsu Kaisen pourrait bientôt passer par la case cinéma avec un film inédit ! Et on l'a récemment vu avec Demon Slayer, de telles adaptations peuvent rapporter très gros et faire exploser davantage la popularité d'une oeuvre.

Vous l'aurez donc compris, si une saison 2 de Jujutsu Kaisen n'est pas encore certaine, il est toutefois trop tôt pour craindre la fin de cet univers sur nos écrans.