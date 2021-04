Demon Slayer - Le Train de l'Infini : pourquoi il faut absolument voir ce film au cinéma

C'est officiel, le film Demon Slayer - Le Train de L'infini va prochainement débarquer au cinéma en France. La nouvelle a été confirmée cette semaine, à la suite des récentes annonces gouvernementales concernant le possible déconfinement à venir, c'est le 19 mai prochain que ce projet signé ufotable devrait être disponible dans toutes les salles de CGR, ainsi qu'au Grand Rex à Paris.

Un film à voir absolument

Une diffusion très importante, tant ce film est absolument incontournable pour tous les fans de l'anime, diffusé depuis 2019 au Japon (et sur Wakanim en France). La raison ? Contrairement à de nombreux films d'animation issus du genre (on pense notamment à ceux de One Piece ou Dragon Ball Z), Le Train de l'Infini n'est en aucun cas un filler. Autrement dit, son histoire n'est pas hors-sujet vis-à-vis de l'oeuvre de Koyoharu Gotōge.

Au contraire, là où la saison 1 de l'anime a pris fin en septembre 2019 et que la saison 2 est attendue en 2021, cette première incursion au cinéma fait véritablement office de transition. Ainsi, l'histoire mise en scène dans ce film est tout simplement tirée de l'arc "Train de l'Infini", qui s'étend des tomes 7 à 8 du manga. Par conséquent, si vous ne comptez pas lire la version papier, il est logiquement impératif de voir ce projet au risque d'être légèrement largué quand l'anime classique reprendra.

A ce sujet, pour ceux qui s'interrogent sur l'intrigue de ce film, sachez que l'histoire reprend directement après la rééducation des jeunes héros. On les suit à bord du fameux train de l'Infini, dans lequel Tanjirō, Nezuko, Zenitsu et Inosuke doivent y rencontrer Kyōjurō Rengoku (le pilier de la Flamme) afin de l'aider à vaincre un terrible démon. Une histoire classique en apparence, qui aura pourtant de réelles répercussions sur la suite...

Un projet historique

Enfin, il existe une autre raison très spéciale d'aller découvrir ce film en salles à sa sortie : celle de participer à notre façon à l'histoire de ce projet. Et pour cause, Demon Slayer - Le train de L'infini n'est pas n'importe quel film. Depuis sa sortie au cinéma le 16 octobre 2020 au Japon, celui-ci enchaîne tous les records.

En quelques mois seulement, il est non seulement devenu le film au plus grand nombre d'entrées au cinéma au Japon, mais il détient également le titre de "film d'animation japonais le plus rentable dans le monde". Rien que ça. Il faut dire que le travail réalisé par l'équipe de Ufotable est incroyable et rend parfaitement hommage à celui de Koyoharu Gotōge. Ce n'est pas pour rien que Le Train de L'infini a été proposé (mais non retenu) aux Oscars 2021 et a remporté différents prix prestigieux.