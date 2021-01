Demon Slayer - Le train de l'infini : bientôt un Oscar ? Après ses records, le film est pré-nommé

Alors que le monde du cinéma va mal suite à l'épidémie de Covid-19, ce qui oblige les studios à repousser indéfiniment les dates de sortie de certains films ou à revoir leurs stratégies avec une place plus importante réservée au streaming, il y a un film qui a pourtant connu une année 2020 royale.

Un film qui a tout cartonné en 2020

Oui, Demon Slayer : Le train de l'infini - cette nouvelle adaptation de l'oeuvre de Koyoharu Gotouge qui faisait suite à l'anime, a tout simplement cartonné au box-office au point d'exploser tous les records possibles au Japon.

Ainsi, en quelques mois seulement (il est sorti le 16 octobre dernier), ce film a réuni plus de 24 millions de spectateurs en salles et récolté près de 260 millions d'euros de recettes uniquement au Japon, ce qui fait désormais de lui le plus gros succès de tous les temps au box-office japonais. Une véritable folie qui coïncide d'ailleurs avec les nombreux autres records battus par le manga en version papier !

Demon Slayer bientôt Oscarisable ?

Et forcément, cette success story incroyable n'est pas passée inaperçue et a au contraire motivé le Japon à la mettre en avant en proposant Demon Slayer - Le Train de l'infini à une nomination dans la catégorie "Meilleur film d'animation" pour la 93ème cérémonie des Oscars qui se tiendra le 25 avril prochain aux USA.

Bien évidemment, il n'est pas le seul film japonais à être proposé pour l'occasion (on y retrouve également Aya et la Sorcière, Lupin III The First, On-Gaku : our sound, Ride Your Wave et Loin de moi, près de toi), mais cela reste exceptionnel de voir un tel film, simplement dérivé d'un anime comme l'ont récemment été Broly pour Dragon Ball Super ou Stampede pour One Piece, avoir l'honneur d'être mis au même niveau qu'une oeuvre du studio Ghibli ou de la Toho pour une telle cérémonie.

Une concurrence compliquée

Cependant, on ne va pas se le cacher, les chances de victoire pour Demon Slayer sont extrêmement minces. Premièrement, le film est pré-nommé parmi 26 autres films d'animation et seuls 5 d'entre eux seront ensuite choisis officiellement pour concourir aux Oscars 2021 (voir liste ci-dessous).

Deuxièmement, même si Demon Slayer - Le train de l'infini a cartonné au Japon, ce succès reste très confidentiel et une oeuvre du studio Ufotable n'a malheureusement pas la même valeur, ni le même aura aux yeux des votants qu'une oeuvre du studio Ghibli (Aya et la sorcière), DreamWorks Animation (Les Croods 2), Pixar (Soul, En Avant) ou encore Aardman Animations (Shaun le mouton, la ferme contre-attaque).

Les 27 films pré-nommés aux Oscars 2021

- Demon Slayer - Le train de l'infini

- Aya et la Sorcière

- Lupin III The First

- On-Gaku : our sound

- Ride Your Wave

- Loin de moi, près de toi

- Luxuriance accidentelle du rebus aqueux translucide

- Bombay Rose

- Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

- Les Croods 2: Une nouvelle ère

- Dreambuilders

- Kill It and Leave This Town

- Mosley

- My Favorite War

- Nos Ili Zagoyor Ne Takikh

- No. 7 Cherry Lane

- En avant

- Voyage vers la Lune

- Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains

- Scooby !

- Shaun le mouton : La ferme contre-attaque

- Soul

- Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles

- Terra Willy, planète inconnue

- Les Trolls 2 : Tournée mondiale

- La Famille Willoughby

- Le Peuple Loup

Rendez-vous le 15 mars pour découvrir la liste finale des 5 films qui seront nommés aux Oscars.