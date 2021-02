Demon Slayer saison 2 : l'anime aura une suite, première bande-annonce dévoilée !

C'est une annonce qui ne devrait surprendre personne - mais qui n'en reste pas moins rassurante : Demon Slayer n'est pas près de quitter nos écrans. Malgré la fin du manga de Koyoharu Gotouge en mai 2020, le récent succès du film Le Train de l'infini (qui a explosé tous les records au Japon) a permis aux producteurs de réaliser que cet univers continue de fasciner le public.

Une saison 2 pour Demon Slayer

De fait, cela vient d'être officialisé, l'anime Demon Slayer aura bien le droit à une suite. Peu d'informations sont actuellement connues à son sujet, si ce n'est que cette saison 2 sera diffusée cette année (en 2021) au Japon et qu'elle répondra directement à l'histoire du Train de l'infini.

Une révélation qui fait sens mais qui, à l'heure actuelle, n'est pas une très bonne nouvelle pour les fans français. Et pour cause, le film en question n'a toujours pas été diffusé en France et, dans le cas où la saison 2 serait amenée à débarquer en simulcast chez nous, l'intrigue pourrait s'avérer difficile à suivre au début. Autant dire que les producteurs français vont devoir s'activer pour éviter des problèmes de cohérence et de compréhension.

Rendez-vous dans le quartier des plaisirs

Par ailleurs, sachez que cette saison 2 a été sous-titrée "Le quartier des plaisirs" et qu'elle sera toujours réalisée par Haruo Sotozaki auprès du studio Ufotable. Et pour célébrer ce retour, un premier visuel a même déjà été dévoilé (voir ci-dessous), ainsi qu'une bande-annonce aussi prometteuse que sublime (voir ci-dessus).

Du côté de l'histoire, un premier synopsis - partagé par Manga-News, a également été présenté. Et sans surprise, ces nouveaux épisodes vont nous faire voyager et vibrer comme jamais, "Tanjiro, Zenitsu et Inosuke vont partir en mission dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara avec Tengen Uzui, le pilier du son afin de débusquer un démon, possiblement à l'origine de la disparition de trois kunoichis. Prêts à tout pour mener à bien leur enquête (ils iront jusqu'à se déguiser en courtisanes), ils vont réaliser que ce démon est bien plus malin et difficile à attraper qu'ils ne l'imaginaient."