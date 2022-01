My Hero Academia - World Heroes' Mission : Izuku ultra badass dans un film à voir absolument ! (Critique)

Un monde qui s'ouvre enfin

Depuis le début de My Hero Academia, on entend parler des super-héros et de leurs actions dans le monde. Or, on ne va pas se le cacher, l'histoire n'est jamais allée beaucoup plus loin que l'académie Yuei avec quelques excursions à l'occasion en ville ou en campagne. Aussi, c'est un vrai bonheur d'assister ici à l'ouverture de cet univers à autre chose que le Japon.

On réalise enfin l'étendu de ce monde où les Alters sont légions avec ce que cela peut impliquer et surtout, on découvre avec plaisir de nouveaux décors et de nouveaux personnages / héros. C'est non seulement rafraîchissant mais ça consolide un peu plus le concept de My Hero Academia avec des enjeux qui, d'un coup, prennent une plus grande importance. C'est peut-être la première fois que l'on réalise pleinement le rôle qu'ont à jouer des super-héros sur cette Terre avec les règles autour.