My Hero Academia saison 5 : une suite sombre, un doubleur "choqué" par l'arc sur les vilains

Les lecteurs du manga l'attendaient avec impatience, l'arc "Meta Liberation Army Arc" de My Hero Academia sera adapté dès l'épisode 20 de la saison 5 de l'anime. Un nouveau chapitre très important dans l'oeuvre de Kōhei Horikoshi qui bouleverse totalement l'univers dans lequel se déroule cette histoire. Et pour cause, renommé par les fans "My Villain Academia", ce nouvel arc met en scène la montée en puissance des grands méchants de la série.

Les vilains vont prendre le contrôle

Aussi, après une première partie de saison 5 particulièrement tranquille avec le suivi de l'apprentissage de nos apprentis héros préférés, que ce soit à l'école ou en stage, la seconde partie va mettre une claque à tout le monde. Violente, sombre, mortelle... la suite de My Hero Academia devrait nous bluffer et nous surprendre.

Interrogé par le site officiel de l'anime, Koki Uchiyama - le seyuu qui prête sa voix à Shigaraki, n'a d'ailleurs pas caché avoir lui-même halluciné devant les nouveaux épisodes. Après avoir rappelé une drôle d'anecdote, "Quand l'anime My Hero Academia a débuté, j'ai immédiatement blagué en demandant à tout le monde de soutenir les vilains, car ils donnent absolument tout pour détruire tous les héros", le comédien a finalement confessé qu'il n'avait pas vu venir une telle histoire, "Je n'aurais jamais imaginé qu'ils seraient au centre d'un arc aussi incroyable".

Un doubleur choqué par la suite

Que ce soit par sa violence ou ses résolutions, Koki Uchiyama a ensuite révélé avoir été submergé par la force de cette suite, "Même les mystères entourant Shigaraki y sont dévoilés. La première fois que j'ai lu les scénarios, j'ai été véritablement choqué. Et réussir à transmettre tout ça à travers mon jeu a été une mission vraiment difficile."

Un boulot monstre pour une intrigue folle qui, il en est persuadé, mettra tout le monde d'accord, "Je suis persuadé que tous les fans vont adorer ce nouveau chapitre." Mieux, My Hero Academia - qui connaîtra la joie d'un film live-action aux USA, pourrait attirer un nouveau public, "Je pense même que de nombreuses nouvelles personnes vont commencer à regarder l'anime parce que le ton à venir va titiller leur intérêt. Je veux que tout le monde le regarde !"

Si avec ça vous n'êtes pas hypé, on ne peut plus rien pour vous !

My Hero Academia est disponible sur ADN en France. Le manga est édité par Ki-oon.