My Hero Academia saison 5 : le prochain arc sur les vilains censuré dans l'anime ?

Le début de la saison 5 de My Hero Academia vous a déçu avec ce petit concours sans véritable enjeu entre les deux classes ? Rassurez-vous, il ne s'agissait que d'une mise en bouche afin de nous permettre de replonger doucement dans cet univers. Si le prochain épisode verra les héros fêter Noël (oui, le planning de diffusion est un peu à la ramasse sur ce coup), l'épisode du 26 juin 2021 sera quant à lui nettement plus intéressant.

Un nouvel arc arrive dans l'anime

La raison ? A en croire les premières informations, il lancera officiellement la deuxième partie de cette saison qui adaptera le célèbre arc du manga "Meta Liberation Army Arc". Une intrigue particulièrement appréciée des lecteurs de l'oeuvre de Kōhei Horikoshi, qui - sans vous spoiler, bouleverse totalement l'univers de MHA que l'on pourrait un temps renommer My Villain Academia. De quoi vous aider à comprendre de ce qui nous attend à l'écran.

Cependant, là où l'arrivée de cet arc dans l'anime devrait donc faire le bonheur des fans, elle est au contraire source d'inquiétude aujourd'hui. La raison ? La nouvelle a été confirmée cette semaine, la série ne changera pas d'horaire de diffusion au Japon lorsque cette histoire débutera (17h30 le samedi).

Un risque de censure ?

Or, les lecteurs le savent, cet arc n'a rien à voir avec les précédents. A la fois badass et spectaculaire, celui-ci est également terriblement violent avec des conséquences importantes pour nos héros préférés. De fait, l'officialisation d'un horaire familial pour une telle intrigue laisse déjà craindre une possible censure sur les événements à venir. Les créateurs de l'anime vont-ils sauter certains passages chocs ? Vont-ils abuser du hors-champs ? Vont-ils réécrire certaines sous-intrigues ? Les craintes sont nombreuses et justifiées, notamment après une première partie qui était vraiment très légère.

Seul motif d'espoir à ce jour, les seyuus semblent avoir été impressionnés par les futurs épisodes. A l'occasion d'un récent événement centré autour de la série, les doubleurs ont en effet révélé que "la noirceur et le gore" mis en scène les avaient pris de court, à tel point qu'ils ont plusieurs fois plaisanté à l'idée de voir la série être obligée de changer de case horaire.

Si ce changement n'interviendra finalement pas, leurs commentaires n'en restent pas moins rassurants. Vivement ! Et pour rappel, en plus d'un nouvel arc cet été, l'anime My Hero Academia aura aussi le droit à un nouveau film !