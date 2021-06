One Piece et My Hero Academia : un crossover très spécial à venir sur nos écrans cet été

Quand One Piece rencontre My Hero Academia

On le sait, Eiichiro Oda - le créateur de One Piece, est un grand fan de My Hero Academia. Bonne nouvelle pour le mangaka, l'univers imaginé par Kōhei Horikoshi va prochainement faire un petit clin d'oeil au sien. Le 6 août prochain, le film My Hero Academia: World Heroes' Mission sortira au cinéma au Japon. Le twist ? Ce nouveau projet - sans lien avec l'actuelle saison 5, pourra compter sur la présence de l'une des stars de l'anime One Piece.

La nouvelle a été confirmée, l'acteur Kazuya Nakai a en effet été casté pour incarner Flect, le futur méchant de ce troisième long-métrage d'animation. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, sa voix devrait à l'inverse vous rappeler d'innombrables souvenirs badass, puisque Kazuya Nakai n'est autre que le comédien qui se cache derrière Zoro !

Un acteur fan et motivé

Un choix aussi excitant que prometteur, qui fait le bonheur de l'acteur. "Je suis extrêmement honoré de pouvoir enfin jouer un rôle dans l'univers de My Hero Academia, qui est un succès planétaire" a-t-il ainsi déclaré, avant de se confier plus longuement sur son nouveau rôle, "Le personnage que je joue, Flect, prépare des attaques terroristes afin, à sa façon, de sauver l'humanité. Je pense qu'on peut dans un sens le considérer comme un héros, mais tordu".

Et visiblement, Kazuya Nakai - pourtant déjà gâté avec les histoires réservées à Zoro dans One Piece, est particulièrement heureux d'avoir l'opportunité de donner vie à une telle intrigue, "Je pense que c'est une histoire qui va parfaitement s'ancrer avec les nombreux points de vue que l'on peut retrouver dans notre société actuelle". De fait, le comédien l'a ensuite promis, "Je vais donner le meilleur de moi-même pour apporter une sensation de réalisme à mon personnage".

Pour l'anecdote, voilà à quoi ressemblera Flect dans le film. On est loin du flow de Zoro, mais on est tout de même hypé !