My Hero Academia : Eiichiro Oda (One Piece) fan n°1 du manga, il complimente Kôhei Horikoshi

Eiichiro Oda fan de My Hero Academia

Il y a quelques semaines, on apprenait que Kôhei Horikoshi venait d'entamer l'arc final de My Hero Academia. A l'heure actuelle, on ne sait pas ce que cela signifie réellement pour le manga (aucune date de fin n'a encore été annoncée, ni le nombre de chapitres restants), mais il n'est pas impossible que l'auteur décide finalement de changer d'avis. Pour quelle raison ? Afin de ne pas briser le coeur d'Eiichiro Oda.

En effet, le papa de One Piece a profité d'une exposition dédiée à My Hero Academia pour partager son admiration envers le travail de Kôhei Horikoshi et cet incroyable univers qu'il a réussi à mettre en place depuis 2014.

Le mangaka pas avare en compliments

Ainsi, dans un premier temps, Eiichiro Oda a confessé être véritablement impressionné par la qualité du dessin de son collègue, qui se révèle bien plus fin et précis qu'on ne l'imagine, "Quand vous tentez de dessiner un personnage issu de My Hero Academia, vous réalisez que leurs designs sont tellement élaborés. J'ai l'impression que si vous avez besoin de les dessiner en pleine action, cela serait nettement plus simple à faire en limitant les détails. Mais c'est finalement la raison pour laquelle Horikoshi est si incroyable, il adore dessiner de cette façon". Il suffit de voir l'évolution régulière de certains costumes des héros pour comprendre qu'Horikoshi s'amuse en plus à se rajouter de la difficulté. Un vrai patron.

Toutefois, Eiichiro Oda ne s'est pas arrêté-là en terme de compliments. Le mangaka l'a ensuite ajouté, il est également sous le charme d'une autre qualité de Kôhei Horikoshi : son écriture, "Les sentiments des personnages sont si forts que je me laisse emporter par eux, au point de sentir mon corps en être impacté. C'est pour ça que je sais que ce manga est réellement capable de capturer le coeur de tous les lecteurs".

Et quand on sait qu'Eiichiro Oda est habituellement de nature discrète, la valeur de ces compliments n'en devient que plus importante. On ne sait pas si cela motivera Kôhei Horikoshi à prolonger la durée de vie de son manga, mais il ne fait aucun doute que cette approbation lui donnera la force nécessaire pour conclure en beauté cette histoire.