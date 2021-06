My Hero Academia : un manga inédit offert aux fans à la sortie du film World Heroes' Mission

My Hero Academia de retour... au cinéma

La saison 5 de My Hero Academia est toujours en cours de diffusion au Japon (et sur ADN en simulcast en France), mais c'est un autre projet autour de l'adaptation du manga de Kôhei Horikoshi qui fait actuellement parler de lui. Ce n'est pas un secret, après Two Heroes (2017) et Heroes Rising (2019), la franchise aura en effet le droit à un troisième film intitulé World Heroes' Mission.

Attendu le 6 août prochain au cinéma en Asie (aucune date de sortie en France n'est encore connue), ce film sera - à l'inverse de Jujutsu Kaisen 0, porté par une histoire inédite. Ainsi, alors que les héros et leurs apprentis affronteront une nouvelle organisation criminelle dont l'objectif sera de détruire l'humanité, Teku, Bakugo et Shoto feront la connaissance d'un jeune garçon très spécial.

Un manga bonus pour l'occasion

Un concept classique sur le papier, mais un film qui s'annonce déjà immanquable. La raison ? Afin de motiver les fans à venir le découvrir en salles, un cadeau collector leur sera offert. L'information a été révélée dans le Weekly Shonen Jump n°28, c'est un manga bonus My Hero Academia qui sera tout simplement proposé aux premiers chanceux.

Au programme ? Imaginé par Kôhei Horikoshi, ce volume inédit sera donc porté par une histoire originale, non liée à l'intrigue en cours dans le manga habituel, mais également par de nombreuses interviews passionnantes du mangaka et des éditeurs. L'occasion d'en apprendre plus sur les coulisses de MHA et la création de cet univers si particulier.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si ce manga (tiré à un million d'exemplaires) aura le droit à une version française. Toutefois, les puristes le savent, ce n'est pas la première fois qu'un tel cadeau est imaginé puisque les deux premiers films avaient également été accompagnés de deux tomes bonus.