Jujutsu Kaisen 0 : date de sortie et premier visuel dévoilés pour le film (en attendant la saison 2)

Jujutsu Kaisen 0 : date de sortie et premier visuel dévoilés pour le film

On ne sait toujours pas si Jujutsu Kaisen aura le droit à une saison 2, mais l'univers de l'anime est loin d'être terminé. La nouvelle a été confirmée ce week end, le film Jujutsu Kaisen 0 sortira bien au cinéma cette année, adapté d'un manga très spécial de Gege Akutami. Et on a même la date de sortie.