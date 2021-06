Jujutsu Kaisen : le manga en pause, gros problèmes de santé pour Gege Akutami

Il y a quelques semaines, Jujutsu Kaisen se retrouvait au centre d'une très bonne nouvelle. Entre le 23 novembre 2020 et le 23 mai 2021, l'oeuvre éditée par la Shueisha et Ki-oon (France) s'est en effet classé à la 2ème place des mangas les plus vendus au Japon avec 23 797 483 d'exemplaires. Un succès incroyable qui, malheureusement, ne sera pas fêté dignement par son auteur.

Gege Akutami fait une pause

A l'occasion du Weekly Shonen Jump n°28, Gege Akutami - le papa de Yūji Itadori, a tristement dévoilé que le chapitre n°152 de Jujutsu Kaisen, publié cette semaine, allait être le dernier avant un petit moment. Le mangaka l'a confessé, il est actuellement sujet à des problèmes de santé, ce qui devrait l'éloigner de tout travail "pendant environ un mois", même si la durée de ce repos pourrait potentiellement s'étendre.

A ce jour, on n'en sait pas plus sur les soucis en question, mais cette révélation a suffi à inquiéter les fans - qui s'interrogeaient déjà sur son état au regard de la qualité des planches de son précédent chapitre. Aussi, nombreux sont ceux à lui avoir déjà envoyé des messages de bon rétablissement sur les réseaux sociaux et à lui conseiller de prendre son temps pour revenir en pleine forme.

Des problèmes récurrents dans le milieu

Ce n'est pas un secret, la production d'un manga peut être très compliquée avec un rythme hebdomadaire intense qui oblige régulièrement les artistes à sacrifier du temps de repos et de sommeil afin de rester dans les temps. Or, sans surprise, ces conditions de travail, difficilement tenables sur la durée, ont de véritables impacts sur la santé des auteurs.

Parmi les exemples les plus connus, difficile de ne pas citer Eiichiro Oda (One Piece) qui est régulièrement contraint de faire des pauses pour respirer et se reprendre en main, tout comme Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) qui n'arrive plus à tenir un rythme normal et se contente de publier de nouveaux chapitres de façon ponctuelle. Cette année, après de nombreuses années compliquées liées à son manga, Kentaro Miura (Berserk) a subitement trouvé la mort à la suite d'une dissection aortique.

De quoi comprendre l'inquiétude des fans de Jujutsu Kaisen et réaliser que cette annonce de Gege Akutami n'est en rien anodine.