Demon Slayer explose tout, énorme succès de Jujutsu Kaisen... les mangas les plus vendus au Japon

C'est le 18 mai 2020 que le dernier chapitre de Demon Slayer a été publié dans le Shonen Jump au Japon. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette date n'a pas marqué la fin de son succès. Au contraire, très probablement porté par l'immense carton du film Le Train de L'infini (qui fait la jonction entre la saison 1 et la saison 2 de l'anime), le manga de Koyoharu Gotōge a continué à exploser les chiffres de ventes ensuite.

Demon Slayer explose tout (encore)

Comme vient de le dévoiler Oricon, ce sont donc 26 351 483 exemplaires de Demon Slayer qui ont été vendus entre le 23 novembre 2020 et le 23 mai 2021 (soit la première moitié de l'année) au Japon. Et sans grande surprise, le Tome le plus plébiscité a été le 23ème de la série, qui en est également le dernier, avec des ventes estimées à 4 982 832 exemplaires.

Pour l'anecdote, depuis que Oricon dévoile de tels résultats (2008), le manga a battu le record de ventes sur 6 mois avec 5 millions d'exemplaires pour le tome 1 au début de l'année 2020. Oui, même One Piece n'a rien pu faire. De quoi motiver la mangaka à revenir explorer cet univers dans le futur ? A suivre...

Grosse concurrence derrière

A noter que Demon Slayer pourrait très rapidement se faire dépasser par un autre titre culte. Et pour cause, la 2ème place du classement des mangas les plus vendus au Japon est occupée par Jujutsu Kaisen avec... 23 797 483 exemplaires vendus. Un résultat là aussi peu surprenant au regard du carton de la saison 1 de son anime qui a logiquement boosté les ventes.

Au final, la grande surprise de ce classement est liée à la 3ème place. Tandis que L'Attaque des Titans a récemment pris fin (accompagné de la saison 4 de l'anime) ou que des titres comme Chainsaw Man et My Hero Academia n'ont cessé d'être présents dans les discussions des fans, c'est finalement Tokyo Revengers qui a réussi à faire mieux que la concurrence avec... 5 007 825 mangas vendus. Un succès qui devrait faire le bonheur de Ken Wakui, qui a récemment annoncé avoir entamé l'arc final de son histoire.

TOP 10 des mangas les plus vendus au Japon entre le 23 novembre 2020 et le 23 mai 2021 :

1) Demon Slayer (Koyoharu Gotōge) : 26 351 483 exemplaires vendus

2) Jujutsu Kaisen (Gege Akutami) : 23 797 483 exemplaires vendus

3) Tokyo Revengers (Ken Wakui) : 5 007 825 exemplaires vendus

4) L'Attaque des Titans (Hajime Isayama) : 4 635 754 exemplaires vendus

5) Chainsaw Man (Tatsuki Fujimoto) : 4 181 650 exemplaires vendus

6) The Promised Neverland (Kaiu Shirai et Posuka Demizu): 3 191 416 exemplaires vendus

7) My Hero Academia (Kōhei Horikoshi) : 3 045 057 exemplaires vendus

8) Haikyu!! (Haruichi Furudate) : 2 944 002 exemplaires vendus

9) Kingdom (Yasuhisa Hara) : 2 596 395 exemplaires vendus

10) One Piece (Eichiro Oda) : 2 573 010 exemplaires vendus