Tokyo Revengers : bientôt la fin, le manga entame son arc final

C'est officiel, Tokyo Revengers (publié chez Glénat) approche de sa conclusion. Malgré l'incroyable hype autour de son adaptation en anime qui a débuté en avril dernier, Ken Wakui a choisi de ne pas surfer sur ce nouveau succès - qui a pourtant véritablement boosté les ventes, afin de ne pas prendre le risque d'étirer inutilement en longueur les aventures de Takemichi Hanagaki.

Bientôt la fin pour Tokyo Revengers

La nouvelle a été annoncée dans le Weekly Shônen Magazine n°26 publié ce mercredi 26 mai 2021 au Japon : le nouvel arc du manga - qui débutera le 2 juin prochain, sera donc son dernier. A ce jour, aucun détail n'a encore été dévoilé sur ce qui nous attend, mais rassurez-vous, la fin pourrait ne pas voir le jour avant 2022. Après tout, si le nombre de chapitres restants n'a pas encore été communiqué, Ken Wakui a déjà proposé des arcs composés de 44 à 69 chapitres par le passé. De quoi nous laisser le temps de voir venir.

Pour l'anecdote, là où l'annonce de la conclusion prochaine de Tokyo Revengers pourrait décevoir une partie du public, elle n'en reste pas moins logique et attendue. Et pour cause, alors même que l'intrigue semble naturellement se diriger vers sa fin, cela faisait déjà un an et demi que des rumeurs courraient à ce sujet. Aussi, quand ce nouvel arc avait été annoncé au début du printemps, certains fans craignaient déjà d'y voir le signe que Ken Wakui n'oserait pas arrêter son histoire à temps afin de continuer à profiter des effets de l'anime.

Comme quoi, il est encore possible de penser à l'artistique avant l'argent.