Jujutsu Kaisen en pause : Gege Akutami dévoile la vérité sur son état de santé

Gege Akutami en mauvaise santé

C'est officiel, Jujutsu Kaisen est désormais en pause. Alors que le manga est un véritable carton et explose les ventes au Japon, Gege Akutami - son auteur, a été contraint de se mettre en retrait afin de régler quelques problèmes de santé, possiblement liés au rythme intense imposée par la production de cette oeuvre.

Dans un communiqué, son éditeur (la Shūeisha) a notamment expliqué que le mangaka est actuellement sujet à "une mauvaise condition physique" et qu'il est donc "nécessaire pour Akumi de faire une pause durant un certain temps afin de retrouver la forme". Et visiblement, si on lit entre les lignes, son état ne serait vraiment pas au top puisque cette décision a fait "l'objet de plusieurs discussions avec le département éditorial".

Le mangaka veut être rassurant...

Faut-il craindre le pire devant tant de mobilisation ? L'état de santé de Gege Akutami est-il réellement inquiétant ? Si le monde du manga est régulièrement sujet à de tels problèmes, ce qui ne rassure pas les fans, le papa de Yuji Itadori a néanmoins tenu à dédramatiser cette situation.

"Même si je dis que je suis malade, ce n'est pas une maladie trop sérieuse. Ma santé mentale va parfaitement bien, ne vous inquiétez pas pour ça" a-t-il notamment déclaré dans son propre communiqué. Il l'a ensuite précisé, ce qui l'embête le plus aujourd'hui, c'est son incapacité à poursuivre son histoire, "Je suis vraiment désolé de vous faire attendre".

... mais ne peut pas cacher la réalité

Malheureusement, ne soufflez pas trop vite. Même si l'artiste souhaite rassurer le public, son état semble être réellement sérieux. Là où ses problèmes de santé pouvaient déjà se percevoir dans son travail sur le chapitre n°151 de Jujutsu Kaisen avec des planches de qualité inhabituelle, Gege Akutami a confessé avoir été brutalement secoué par la réalité.

Ainsi, malgré ses objectifs personnels, "Je ne veux pas ralentir le rythme de publication car j'aimerais pouvoir dessiner la fin de la série le plus rapidement possible", le mangaka n'a pas eu d'autre choix que d'écouter son corps et ses proches au risque d'aggraver son cas, "Je ne suis pas capable de tenir mon rythme. (...) Si je ne fais rien à ce propos, la même chose risque de se répéter encore et encore. C'est pour cela que j'ai décidé d'accepter cette proposition de pause".

Traduction : Gege Akutami assure qu'il va bien, mais trop non plus. Reste désormais à savoir si le mois de pause annoncé sera suffisant pour lui permettre de récupérer.