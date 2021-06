My Hero Academia saison 5 : gros changement à venir entre l'anime et le manga, le nouvel arc dévoilé

C'est ce samedi 19 juin 2021 que la première partie de la saison 5 de My Hero Academia a pris fin au Japon (et sur ADN en France). Un petit événement puisque, si ce nouvel épisode était particulièrement léger avec une fête de Noël organisée par nos apprentis super-héros, il a surtout servi de rampe de lancement à la seconde partie.

Un changement créatif à venir dans My Hero Academia

Et à la surprise générale, on a pu constater que les créateurs de l'anime ont fait le choix de bouleverser l'ordre établi par le manga. Ainsi, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, le prochain arc qui sera adapté dès la semaine prochaine dans la série ne sera pas Meta Liberation Army (plus connu sous le titre My Villain Academia), mais Endeavo.

Un choix étonnant qui nous laisse penser que quelques changements pourraient donc s'opérer à l'écran - dans l'oeuvre de Kōhei Horikoshi les deux arcs aux grosses conséquences sont chronologiquement inversés, mais qui n'est finalement pas si illogique. La raison ? La nouvelle a été confirmée la semaine passée, la seconde partie de la saison 5 de My Hero Academia restera sur le même créneau horaire que la première (17h30 au Japon).

Or, on le sait, l'arc Meta Liberation Army est le plus violent de tous et il aurait, sauf en cas de censure, fallu changer cette case de diffusion en l'espace d'une semaine. Le problème ? Dans le cas où l'information ne serait pas bien passée, cela aurait pu perturber certains téléspectateurs et ainsi faire baisser les audiences. De plus, l'inversion de ces deux arcs nous prépare déjà à un futur cliffhanger aussi fou qu'intense avant la saison 6.

La suite se dévoile

Pour l'anecdote, les fans de My Hero Academia ont été gâtés ce week end. Ainsi, en plus des annonces de deux nouveaux génériques (à venir ici) interprétés par Man With a Mission pour Merry-Go-Round (opening) et par Soushi Sakiyama avec Uso ja nai (ending), c'est le synopsis de cette seconde partie qui a été dévoilé accompagné d'une bande-annonce (voir dans notre diaporama).

"Deku n'a qu'une journée pour rentrer à la maison, escorté par un héros professionnel, afin de dévoiler à sa mère tout ce qu'il a pu accomplir récemment. Une nouvelle année qui débute par un stage avec le Numéro Un ! Dès le premier jour, Endeavor va affronter un vilain, suivi de près par Deku, Bakugo et Shoto. Vont-ils réussir à le vaincre ? Des temps compliqués arrivent".

La seconde partie de la saison 5 de My Hero Academia débutera le samedi 26 juin 2021.